我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO下殺優惠繼續下一波！全新檔期限7天「官網又是整片紅標價」

這回又立刻推出全新檔期「GET READY FOR WINTER」

活動從即刻起到12月3日通通都有優惠。

▲UNIQLO推出全新優惠檔期「GET READY FOR WINTER」，多款冬季服裝全部紅標價格下殺。（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO夏季、秋季出清衣服快買！一堆衣服190元、長褲系列590元

超多款條紋T恤、素色T恤全部都只要190元，UNIQLO標誌每一季都會推出的經典聯名印花UT也有多種款式都是190元、290元就能購買回家

▲UNIQLO夏秋季服裝掃貨時間到，超多聯名印花UT只要190元起就能帶回家，超級便宜！（圖/UNIQLO官網）

多種款式全部都是590元就能入手，像是「特級彈性長褲」、「合身卡其褲」、「燈芯絨繭型褲」、「直筒牛仔褲」、「繭型卡其褲」等。