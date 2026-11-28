最近正值換季的時間，日系成衣品牌「UNIQLO」優惠真的不間斷沒在客氣，上一波秋季「輕盈保暖出遊趣」活動剛結束，最新的優惠活動又立刻到來！目前官網上仍然一大片都是紅標價格，其中包括聯名的UT每件190元起、冬天外套也不用千元，官網上加上新品優惠有381件紅標價格可以選購，新一波活動到12月3日都有折扣，上一次沒跟到的這次不要再錯過了！
UNIQLO下殺優惠繼續下一波！全新檔期限7天「官網又是整片紅標價」
UNIQLO日前才剛結束「輕盈保暖出遊趣」的優惠活動，許多秋季、夏季服裝全部下殺紅標價格出清，這回又立刻推出全新檔期「GET READY FOR WINTER」、「準備好要迎接冬天了嗎」優惠活動，就是要讓民眾趕快補齊冬裝好迎接12月的冬季，活動從即刻起到12月3日通通都有優惠。
《NOWNEWS》記者也實際到UNIQLO官網直接開逛，發現這一波主打活動為了冬天打造，都是長袖的優惠，很多都下殺到免千元的價位，像是「毛絨刷毛開襟外套990元」、「法蘭絨襯衫790元」、「可機洗米蘭羅紋圓領針織衫790元」、「打褶繭型褲790元」、「棉質舒適九分褲590元」等，全部都是紅標價格任選。
UNIQLO夏季、秋季出清衣服快買！一堆衣服190元、長褲系列590元
除了這波冬季服裝的優惠以外，夏季以及秋季的服飾優惠一樣不停歇，超多款條紋T恤、素色T恤全部都只要190元，UNIQLO標誌每一季都會推出的經典聯名印花UT也有多種款式都是190元、290元就能購買回家，對於那種冬天只要一件厚外套搞定，喜歡裡面穿短T「進可攻退可守」的人來說，完全適合全面掃貨。
另外長褲的部分，官網也幾乎整片都是紅標特價，多種款式全部都是590元就能入手，像是「特級彈性長褲」、「合身卡其褲」、「燈芯絨繭型褲」、「直筒牛仔褲」、「繭型卡其褲」等。只能說，如果你的冬裝還沒買，UNIQLO最優惠的價格還沒錯過，在實體店面或者官網上直接購買都還來得及，趁12月冷氣團來臨前趕快補齊囉！
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UNIQLO日前才剛結束「輕盈保暖出遊趣」的優惠活動，許多秋季、夏季服裝全部下殺紅標價格出清，這回又立刻推出全新檔期「GET READY FOR WINTER」、「準備好要迎接冬天了嗎」優惠活動，就是要讓民眾趕快補齊冬裝好迎接12月的冬季，活動從即刻起到12月3日通通都有優惠。
《NOWNEWS》記者也實際到UNIQLO官網直接開逛，發現這一波主打活動為了冬天打造，都是長袖的優惠，很多都下殺到免千元的價位，像是「毛絨刷毛開襟外套990元」、「法蘭絨襯衫790元」、「可機洗米蘭羅紋圓領針織衫790元」、「打褶繭型褲790元」、「棉質舒適九分褲590元」等，全部都是紅標價格任選。
除了這波冬季服裝的優惠以外，夏季以及秋季的服飾優惠一樣不停歇，超多款條紋T恤、素色T恤全部都只要190元，UNIQLO標誌每一季都會推出的經典聯名印花UT也有多種款式都是190元、290元就能購買回家，對於那種冬天只要一件厚外套搞定，喜歡裡面穿短T「進可攻退可守」的人來說，完全適合全面掃貨。