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去年與今井達也一起入札 最終返回日職

高橋光成不以三振見長 滾地球率是優勢

響尾蛇也補強捕手 換來2021年選秀狀元戴維斯

根據MLB官網最新消息，今年效力日職埼玉西武獅、日本強投高橋光成已經與亞利桑那響尾蛇達成1年合約協議，他去年就曾透過入札制度挑戰大聯盟，但最終並未簽約，今年則改以海外自由球員方式簽約最高殿堂，不過球團尚未正式證實此消息。西武獅去年休賽季曾讓他與另一名投手今井達也透過入札制度挑戰大聯盟，讓兩人有機會聽取美職球隊報價。然而，在今井達也與休士頓太空人隊簽下一份3年5400萬美元合約之際，高橋光成最終選擇重返日本職棒。據報導，高橋光成與西武獅簽下的複數年合約中包含逃脫條款，這讓他能在2026年球季結束後，以非受限自由球員的身份重返公開市場，而不必再次經過入札制度，2026年推定年薪則為2億5000萬日圓。MLB官網記者哈林根（Thomas Harrigan）寫道，高橋光成速球均速落在90英里出頭（約145公里），向來不是一名以三振見長的投手，但這並未妨礙他在日職取得顯著成功。這位右投不僅具備190公分身高，滾地球率向來維持在50%以上，2026年球季更逼近60%。憑藉這項優勢，加上生涯新高20.7%三振率，高橋光成在該季繳出2.54防禦率。他生涯唯有在2022 年與2023年寫下過更低的防禦率。身為2014年日職選秀會的第一指名，高橋光成雖要到明年2月才滿30歲，卻已擁有相當豐富的職業賽場經驗。他於2015年以18歲之齡完成日職一軍初登板，生涯至今皆效力於西武，累積1337.1局，防禦率為3.30。除了簽下高橋光成，響尾蛇稍早也補強捕手深度，從海盜換來2021年選秀狀元戴維斯（Henry Davis），送出的籌碼則是內外野兼修的工具人塔瓦（Tim Tawa）。戴維斯預計將擔任加莫雷諾（Gabriel Moreno）的替補。莫雷諾上季繳出生涯最佳表現，不僅榮獲國家聯盟打擊王，還一舉囊括金手套獎與銀棒獎。