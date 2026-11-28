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全球逾10%網站流量來自台灣！Threads成中國資訊戰新目標

549個假帳號狂發46萬則內容 平時聊生活、選前轉攻政治

國安局掌握逾250萬筆爭議內容 學者揭北京真正目的

資訊戰陰影下仍熱烈討論選舉 台灣網友：這是我們想守護的價值

台灣九合一地方選舉今（28）日登場，美國《華盛頓郵報》報導，台灣人對社群平台Threads的熱衷程度，在全球相當罕見，卻也讓這個平台成為中國資訊操作的新戰場。台灣官員及研究人員發現，與中國有關的境外帳號在選前積極鎖定地方議題，透過假帳號、人工智慧（AI）生成影片等方式，試圖放大民眾對現狀的不滿，削弱對台灣民主制度的信任，進而影響選情。根據《華盛頓郵報》報導，Meta於2023年推出與Instagram連結、以文字為主的社群平台Threads。根據網路分析公司Semrush統計，人口僅約2300萬的台灣，就占了Threads全球網站流量的10%以上。Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）2024年接受《麻省理工科技評論》訪問時，也曾指出Threads在台灣的表現格外出色。從總統賴清德、前總統蔡英文到一般民眾，台灣人在Threads上分享感情生活、算命、失物招領、颱風消息，也討論政治及動員社會運動，讓平台宛如一個大型公共聊天室。然而，這種高度活躍的使用生態，也讓Threads成為境外勢力鎖定的目標。台灣民主實驗室（Doublethink Lab）調查發現，選前至少有549個Threads不實帳號，可追溯至與中國有關的內容農場「無邊界集團」（Borderless Group），累計發布超過46萬則貼文及留言。這些帳號平時多發布非政治性的熱門內容，卻能迅速轉向散播政治訊息，選舉期間就有帳號將台灣軍事演習描繪成干擾民眾生活的行為。另一個疑似與香港有關、名為「noxparable」的Threads帳號，過去一年發布數百支AI生成短影音，累積數千萬次觀看，目前已遭下架。台灣民主實驗室研究員Eric Hsu指出，該帳號利用貪腐醜聞、校園霸凌等在地議題，將台灣塑造成充斥低薪、貪腐且前景黯淡的地方，目的是放大民眾對現狀的不滿，加深對台灣民主制度的不信任。公民科技組織「沃草」（Watchout）也發現，10月下旬有22個Threads帳號在短短6小時內接連發布圖卡，將北京推出的對台優惠措施包裝成在野黨的政績，並呼籲選民「下架民進黨」，其中多個帳號使用香港門號。國安局報告指出，今年前9個月，北京持續透過能源、食安等涉及台灣地方政策的議題進行資訊操作，當局累計蒐集超過250萬筆爭議內容，主要集中於Facebook及Threads，較去年同期的169萬筆明顯增加。另據《路透社》報導，台灣已向Meta通報2400個疑似參與資訊操作的帳號。Meta雖表示相關帳號並未發布選舉相關貼文，但其台灣公關代理商證實，這些帳號已遭移除。北京則否認相關指控，反指民進黨政府藉此煽動反中情緒。《華盛頓郵報》指出，對北京而言，這場地方選舉可能是一次測試。美國國會獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）本月發布報告指出，北京將透過台灣九合一選舉及2028年總統大選，評估政治施壓與脅迫手段能否促使台灣走向統一。美國內華達大學拉斯維加斯分校副教授王宏恩分析，中國國家主席習近平希望藉由地方及基層影響力包圍中央政府，同時拉攏台灣各界支持統一的人士，營造台灣民眾反對獨立的印象，進而施壓台灣展開統一談判。儘管面臨境外資訊操作威脅，Threads上的選舉討論依然熱絡，台灣選民除了為自己支持的候選人辯護，也會主動查核具爭議性的貼文，甚至與疑似翻牆的中國網友交流選舉相關議題。《華盛頓郵報》提到，一名中國網友發文表示，自己對台灣地方選舉的過程深受感動，一名台灣網友則回覆：「這就是我們台灣人想要守護的價值。」