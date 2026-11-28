《NOWNEWS今日新聞》實測部分菜單「＋」按鈕鎖住、只剩「－」減量可選。

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麥當勞取消免費加菜加醬？只能減量、無法加量 網友崩潰

▲麥當勞免費加醬、加菜的小確幸縮水了。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者實測，麥當勞「大麥克」仍可加生菜、加酸黃瓜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者實測麥當勞客製化菜單！「＋」按鈕鎖住、剩「－」減量可選

《NOWNEWS今日新聞》記者實際到麥當勞門市餐廳，使用自助點餐機實際測試，選購大麥克、勁辣雞腿堡、期間限定霸牛堡時，發現餐點特製選項都還在，但部分按鈕有所調整，有的加量「＋」按鈕鎖住、剩「－」減量可選。

大麥克

勁辣雞腿堡

霸牛堡則是生菜、酸黃瓜、切絲洋蔥都無法特製增加，但可選擇減量。

▲記者實測，麥當勞期間限定新品「霸牛堡」，從生菜、酸黃瓜、到切絲洋蔥都無法再增量。（圖／記者蕭涵云攝）

官方回應證實，「為確保產品風味且考慮營運流程，台灣麥當勞滾動式調整特製服務選項。自11月25日起，醬料及配料將依產品標準規格供應，特製服務選項以菜單系統設定為準；並將持續檢視調整。」

速食控的隱藏優惠縮水了！麥當勞取消免費加菜加醬？過去饕客推薦使用麥當勞自助點餐機，可選擇特製「多醬、多生菜、多洋蔥」等餐點項目，如今被發現，加量不加價的小確幸疑似取消了；近日，粉絲崩潰哀嚎「再也沒有免費超多生菜和洋蔥的大麥克了」、「真假啦 現在都是減量」、「小確幸要沒了嗎」，甚至被開玩笑是「走向星巴克之路」。事實上，星巴克為飲料「以標準配方呈現最合適的風味組合」為由，取消去冰免費補奶到滿杯的服務；若客人需要補奶或補飲料則要多收15元，挨轟是變相漲價。不過，也有麥當勞鐵粉緩頰，「如果沒有特製，餐點品質應該會更穩定，這樣也沒有不好啊！」「反正不影響原本的份量，維持品質比較重要」。討論區還引出店員透露，過去尖峰時段常遇到客人點「大麥克加醬加菜加酸黃瓜加洋蔥，還要用紙包」，坦言製作與包裝極度耗時、又容易導致醬料外溢弄髒餐盤，的確拖慢整體出餐速度等衍生問題。進一步說明，麥當勞自助點餐機的選項，當「＋」或「－」按鈕顯示為灰底，即為功能屏蔽、實際上是無法按下的；只有白底按鈕是可成功按取。還有一種情況是，《NOWNEWS今日新聞》同時向台灣麥當勞求證，