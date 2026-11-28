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銀行領錢一堆人「故意把帳戶變0元」！理由太真實笑出來

「因為每次人太多，要排很久、也不好停車。」行員聽完之後也笑了，表示蠻多人都有這樣反應過。

因為你們家人氣很差，都不用排隊，門口還有位子可以停車」

▲網友分享自己去熱門銀行把錢全部領出來要放到別家銀行帳戶，原因是因為每次去熱門銀行都等太久，結果意外爆出共鳴。（示意圖／NOWNEWS資料照）

銀行櫃檯為什麼動作很慢？行員揭真實原因認了

反覆跟民眾說明就都會耽誤到處理的時間。

而且現在防詐騙跟洗錢法規也很嚴格

▲銀行行員也透露，因為銀行辦理的業務程序比較繁瑣，加上民眾常常沒搞清楚狀況就抽號碼牌排隊、防詐騙跟洗錢法規也很嚴格，處理起來才會等待時間拉長。（圖／記者朱永強攝）

事實上，現在有多家銀行也有提供「線上預約」以及「表單預填」的服務，完成預約之後再到分行辦理就可以減少等候時間

雖然現在銀行網路作業系統非常的發達，但是有時候一些業務還是必須要到銀行去辦理才行，然而近日有網友分享自己決定將銀行的錢全部領出，轉到另外一個帳戶去，理由是因為每次去銀行辦理業務的時候都要等非常久，而且也不好停車，於是想把錢轉去人潮較少的銀行，辦理業務速度也會加快，沒想到貼文曝光後，釣出超多有經驗的客戶，連銀行員都表示：「還真的有不少人這樣做過。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出，透露自己近日去銀行要把帳戶所有的餘額全部領出，櫃檯行員詢問用途，自己則表示要換一間銀行存，行員則表示為什麼要這樣呢？該網友則回答：貼文曝光後，引爆廣大迴響，不少民眾都表示：「我之前去新開戶的銀行，對方問我幹嘛開新戶，為何選他們家存錢，我真的不好意思跟他說，、「我也是熱門銀行，就算避開周一周五還是要等爆久，後來也是轉到比較冷門銀行，直接免等哈哈哈哈」、「大銀行真的是等爆久，原來還有這一招」、「公司會計路過，每次跑特定大銀行真的都等好久。」然而為什麼銀行櫃檯老是叫號都超慢，動輒等待都要一小時起跳？《NOWNEWS》記者也實際採訪在大銀行工作三年經驗的陳小姐，她透露，除了銀行辦理的業務程序比較複雜之外，就是因為長輩很多，也有很多搞不清楚狀況的人證件常常少帶、單子都沒填好到櫃檯才要填等等，陳小姐也說，，如果用戶有大筆金流出入，我們都要執行義務問清楚才可以辦理，每個人都拖一點時間，自然等待時間就會比較長。對於是否有遇到民眾表明要將餘額全部歸零轉到其他帳戶，陳小姐也說：，尤其有些又可以線上看現在叫到幾號，只要抓準時機抵達，一點都不會浪費時間！像是玉山銀行可以預約15天內時段開戶、中國信託也有預約分行服務、提供線上預約及預填表單，下回要去銀行辦事之前，都可以找找相關資訊，不用真的在銀行排隊三小時囉！