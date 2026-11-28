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▲蔡家蓁發文透露前幾天頭暈後，突然站不起來還全身發麻，並表示醫護人員告知她是自律神經壞掉。（圖／翻攝自蔡家蓁IG@kelly_tsai_）

台股日前遭遇重挫，導致許多人賠錢，其中台語歌手蔡家蓁也證實自己慘賠300萬元。不料26日，蔡家蓁身體驚傳亮紅燈，發文透露拍完MV、吃完薑母鴨回家洗澡後，洗完突然感到頭暈、想吐，沒想到之後越躺越暈、呼吸急促，甚至站不起來、全身發麻，她緊急打給119叫救護車，並親自曝光病況，表示是身體含氧量太高，導致自律神經壞掉。蔡家蓁在26日於IG發文，透露自己在拍完MV、吃完薑母鴨回家洗澡，不料洗完開始一陣頭暈、想吐，想說應該是太累，躺一下早點睡就好，沒想到卻越躺越暈，「暈到眼睛都睜不開，手腳也開始發麻，後來呼吸越來越急。」她就決定要去急診室，怎料竟然站不起來，「全身從手腳麻到頭，連肚子裡都覺得在麻，雙腳也開始蜷起來，最後只好打119叫救護車。」蔡家蓁表示醫護人員告知她是因身體含氧量太高，所以導致自律神經壞掉。蔡家蓁也自行上網查看，發現恐慌症發作也會出現類似狀況，但自己還不確定那天怎麼了，「只記得一切發生得太快，明明人是清醒的，卻突然連自己的身體都控制不了，那種感覺真的好恐怖。」她也因此決定這幾天好好休息、多睡覺，先把工作事情放一邊。蔡家蓁坦承這陣子真的繃太緊，「總覺得再忙完一件事就能休息，結果忙完一件，又接著下一件，原來身體已經累到超負荷了，自己還以為可以再撐一下。」這次經歷也讓蔡家蓁嚇到，並提醒自己累了就先休息，不用每次都等事情做完，「接下來，練習把自己也放進行程裡，好好照顧自己。」而蔡家蓁的這段話，也讓許多忙碌於工作的人產生共鳴，喊話要多照顧自己。