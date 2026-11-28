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▲馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）本季繳出場均30.7分、12.5籃板與3.8阻攻的恐怖數據，在最新MVP賠率榜強勢躍居榜首。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA新賽季漸入佳境，關於「新生代聯盟第一人」與年度MVP的爭論也愈演愈烈。在聖安東尼奧馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）唐西奇（Luka Doncic）吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）依然自成一檔，才是當今籃壇真正的世界最佳球員。攤開本季數據，這場三大巨星的隔空交鋒確實充滿話題性。吉爾傑斯-亞歷山大本季場均轟下32.1分，火力略勝文班亞馬的30.7分；然而，文班亞馬卻打出了令人瞠目結舌的全能統治力，場均還能抓下12.5個籃板並送出3.8次阻攻，在攻防兩端展現巨大存在感。面對外界一面倒吹捧文班亞馬的聲浪，費爾頓近日在《To The Baha》播客節目中明確區分了「當下打得最好的球員」與「聯盟最好的球員」兩者之間的差異。他直言不諱地說：「誰是NBA最好的球員？是謝伊（吉爾傑斯-亞歷山大）。誰本賽季打得最好？那才是另一個問題。如果你問我誰是NBA最好的球員，答案就是謝伊……謝伊是世界最佳，而文班亞馬打出了本季最好的表現，區別就在這裡。」費爾頓這番護航言論，正值文班亞馬與唐西奇在MVP爭奪戰中聲勢急起直追的敏感時刻。根據美國博弈網站DraftKings截至11月26日的最新MVP賠率榜，文班亞馬已強勢躍居榜首（賠率-105）；與此同時，轉戰湖人的唐西奇進攻端更是勢不可擋，場均狂轟36.6分外加7.7次助攻，成為MVP競爭中另一位最具威脅性的領跑者，也讓上季輕鬆領跑的吉爾傑斯-亞歷山大不再一枝獨秀。而這場MVP前哨戰也即將迎來正面對決的高潮——湖人正準備在NBA盃小組賽最終戰作客強碰馬刺。這場比賽不僅是唐西奇與文班亞馬兩大MVP熱門的直接交鋒，更攸關西區排名版圖，勝出的一方將在當晚直接登上西區龍頭寶座。儘管湖人開季至今高居全聯盟最佳戰績，但這波連勝也因對手成色不足而受到外界放大檢視。數據顯示，湖人開季至今對手的合計勝率僅有.384，排名全聯盟最低，引發不少「湖人究竟經受過多少真正考驗」的質疑聲浪。對此，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）看得很開，坦言早已習慣NBA風向一夕翻轉的常態：「在外界眼中，我們要麼是爭冠球隊，要麼就是一支假球隊……如果我們贏了聖安東尼奧那場，接著卻輸給曼菲斯和休士頓，我們馬上又會變回假球隊。這就是一場接一場的過度反應，我們作為一個團隊必須學會消化這些外界噪音，這正是身處NBA的一部分。」