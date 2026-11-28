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鄭宗哲現金交易轉戰老虎 被金河成擠掉位置

鄭宗哲未來怎麼辦？若無球隊延攬、將從老虎小聯盟出發

根據《底特律新聞報》最新消息，台灣好手鄭宗哲加入底特律老虎未滿1個月，今（28）日正式被移出40人名單，並進入指定讓渡（DFA）流程，台灣球迷期待的「鄭宗哲＋李灝宇」黃金二游連線夢碎，主因是老虎昨天剛簽下韓籍內野工具人金河成，內野替補工具人角色被取代，跟鄭宗哲同時被DFA的，還有28歲右投布里斯基（Beau Brieske）。鄭宗哲今年10月底剛透過現金交易從波士頓紅襪轉戰老虎，雖然他在11月18日規則五選秀保護名單截止日時驚險過關，但隨著同樣主打中線內野的金河成正式入隊，守備位置高度重疊的鄭宗哲成為名單調整下的犧牲品。本季鄭宗哲大多時間待在紅襪3A，出賽累積349個打席，繳出打擊率2成41、上壘率3成45、長打率3成90並敲出8支全壘打成績，整體打擊火力較2025年有所回溫，期間也曾升上大聯盟支援游擊防區，累積14場出賽，打擊率2成56、5分打點。若期間沒有其他大聯盟球隊認領，由於鄭宗哲大聯盟年資尚未滿3年，且生涯從未有過遭DFA後被下放的紀錄，他不具備拒絕下放（Outright）並成為自由球員的權利。屆時他將直接被移出40人名單，留在老虎隊小聯盟體系等待機會，並仍有機會受邀參加大聯盟春訓。《MLBTR》也指出，老虎為清出40人名單空間容納金河成與希爾，選擇將鄭宗哲DFA。文中分析鄭宗哲雖然大聯盟生涯累積打擊三圍僅2成17/2成75/2成39，但憑藉小聯盟時期累積的豐富中線守備經驗與優異手套功夫，在各球團眼中仍具備大聯盟替補內野手的評價。