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王品買一送一！石二鍋、青花驕4大火鍋品牌菜單速看

▲王品集團「買一送一」Uber Eats外送優惠，青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」一戰成名，檔檔賣爆。（圖／讀者提供）

序號 品牌 品項 優惠 價格 1 聚 日式鍋物 和風昆布雪花豬肉鍋 買1送1 $258 2 青花驕 驕心涼拌酸辣粉套餐 買1送1 $249 3 石二鍋 【Uber One會員獨享】 檸檬冬瓜冰沙 買1送1 $39 4 《生鮮食材》生鮮外送組-上選豬套餐 8折 原價$388 折後$310 5 12mini 快煮小火鍋 【Uber One會員獨享】 蒙古香辣滷味 買1送1 $49 6 東北酸白菜鍋（滷味套餐） 8折 原價$258 折後$206

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▲王品集團Uber Eats推出「石二鍋生鮮外送組」現省117元（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）。

冬天「買一送一」火鍋優惠必吃！王品集團迎接百萬外送訂單里程碑，宣布外送火鍋季開賣，即日起至12月15日，在Uber Eats App享石二鍋、青花驕、聚、12mini快煮小火鍋，4大品牌指定品項「買一送一」 、8折優惠；單筆消費滿499元再折50元，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次還加碼送「全聯100元首購折抵優惠」快拿下，整理搶購攻略速看。王品集團表示，自今年5月進駐Uber Eats以來，短短半年達成百萬筆外送訂單里程碑，其中「火鍋類」銷售成績勇奪集團銷售冠軍，占全品類60%，足見台灣消費者多愛吃火鍋。迎接冬天吃鍋旺季，王品集團即日起至12月15日，大方加碼4大火鍋品牌優惠乘勝追擊：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元（Uber One會員獨享）「生鮮食材」生鮮外送組-上選豬套餐8折特價310元（原價388元）蒙古香辣滷味「買一送一」49元（Uber One會員獨享）東北酸白菜鍋（滷味套餐）8折特價206元（原價258元）王品火鍋季再祭出加碼回饋，即日起，凡購買上述4大火鍋品牌可享：（數量有限，兌完為止）。王品集團分享外送平台熱銷榜單，TOP 10排行榜中「火鍋品項」就強勢包辦9個席次，除了長期穩坐第1、2名的「石二鍋」，「12mini快煮小火鍋」竟以4款鍋物霸榜，成為數量最多的大贏家；而榜單中唯一不是火鍋的黑馬，則是「青花驕 驕心涼拌酸辣粉」，果然是每次都賣爆、粉絲鎖定搶吃的熱門選項。