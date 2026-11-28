冬天「買一送一」火鍋優惠必吃！王品集團迎接百萬外送訂單里程碑，宣布外送火鍋季開賣，即日起至12月15日，在Uber Eats App享石二鍋、青花驕、聚、12mini快煮小火鍋，4大品牌指定品項「買一送一」 、8折優惠；單筆消費滿499元再折50元，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次還加碼送「全聯100元首購折抵優惠」快拿下，整理搶購攻略速看。
王品買一送一！石二鍋、青花驕4大火鍋品牌菜單速看
王品集團表示，自今年5月進駐Uber Eats以來，短短半年達成百萬筆外送訂單里程碑，其中「火鍋類」銷售成績勇奪集團銷售冠軍，占全品類60%，足見台灣消費者多愛吃火鍋。
迎接冬天吃鍋旺季，王品集團即日起至12月15日，大方加碼4大火鍋品牌優惠乘勝追擊：
◾️聚 日式鍋物：
和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：
驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️石二鍋：
檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元（Uber One會員獨享）
「生鮮食材」生鮮外送組-上選豬套餐8折特價310元（原價388元）
◾️12mini快煮小火鍋：
蒙古香辣滷味「買一送一」49元（Uber One會員獨享）
東北酸白菜鍋（滷味套餐）8折特價206元（原價258元）
滿額折50元！再送「全聯100元折抵金」 王品瘋美食1%回饋
王品火鍋季再祭出加碼回饋，即日起，凡購買上述4大火鍋品牌可享：
◾️單筆消費滿499元，即享「50元折抵」優惠（數量有限，兌完為止）。
◾️Uber Eats外送吃王品，同步累積「瘋美食1%點數回饋」。
◾️送全聯100元折抵金！即日起至12月15日，凡於Uber Eats App消費上述四鍋任一品牌不限金額，還可獲得「全聯」限量首購優惠，到Uber Eats App的「全聯」單筆訂單消費滿549元，享100元折抵優惠。
王品集團分享外送平台熱銷榜單，TOP 10排行榜中「火鍋品項」就強勢包辦9個席次，除了長期穩坐第1、2名的「石二鍋」，「12mini快煮小火鍋」竟以4款鍋物霸榜，成為數量最多的大贏家；而榜單中唯一不是火鍋的黑馬，則是「青花驕 驕心涼拌酸辣粉」，果然是每次都賣爆、粉絲鎖定搶吃的熱門選項。
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王品集團表示，自今年5月進駐Uber Eats以來，短短半年達成百萬筆外送訂單里程碑，其中「火鍋類」銷售成績勇奪集團銷售冠軍，占全品類60%，足見台灣消費者多愛吃火鍋。
迎接冬天吃鍋旺季，王品集團即日起至12月15日，大方加碼4大火鍋品牌優惠乘勝追擊：
◾️聚 日式鍋物：
和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：
驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元（Uber One會員獨享）
「生鮮食材」生鮮外送組-上選豬套餐8折特價310元（原價388元）
◾️12mini快煮小火鍋：
蒙古香辣滷味「買一送一」49元（Uber One會員獨享）
東北酸白菜鍋（滷味套餐）8折特價206元（原價258元）
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序號
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品牌
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品項
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優惠
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價格
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1
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聚 日式鍋物
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和風昆布雪花豬肉鍋
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買1送1
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$258
|
2
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青花驕
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驕心涼拌酸辣粉套餐
|
買1送1
|
$249
|
3
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石二鍋
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【Uber One會員獨享】
檸檬冬瓜冰沙
|
買1送1
|
$39
|
4
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《生鮮食材》生鮮外送組-上選豬套餐
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8折
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原價$388
折後$310
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5
|
12mini
快煮小火鍋
|
【Uber One會員獨享】
蒙古香辣滷味
|
買1送1
|
$49
|
6
|
東北酸白菜鍋（滷味套餐）
|
8折
|
原價$258
折後$206
王品火鍋季再祭出加碼回饋，即日起，凡購買上述4大火鍋品牌可享：
◾️單筆消費滿499元，即享「50元折抵」優惠（數量有限，兌完為止）。
◾️Uber Eats外送吃王品，同步累積「瘋美食1%點數回饋」。
◾️送全聯100元折抵金！即日起至12月15日，凡於Uber Eats App消費上述四鍋任一品牌不限金額，還可獲得「全聯」限量首購優惠，到Uber Eats App的「全聯」單筆訂單消費滿549元，享100元折抵優惠。
王品集團分享外送平台熱銷榜單，TOP 10排行榜中「火鍋品項」就強勢包辦9個席次，除了長期穩坐第1、2名的「石二鍋」，「12mini快煮小火鍋」竟以4款鍋物霸榜，成為數量最多的大贏家；而榜單中唯一不是火鍋的黑馬，則是「青花驕 驕心涼拌酸辣粉」，果然是每次都賣爆、粉絲鎖定搶吃的熱門選項。