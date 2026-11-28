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社群週倒數3天 6款種花徽章、金色外套趁機補齊

▲11社群週會有「3種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

巨大花朵時間表看準 一般花瓣也能開指定花種

▲《Pikmin Bloom》社群週期間，巨大花朵會綻放6個小時，不同花朵會在不同日期和時段綻放。（圖／《Pikmin Bloom》）

種花任務卡關怎麼辦？先看花種再消耗花瓣

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月社群週任務公開，活動將在11月30日截止。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

月底皮克敏庫存爆滿 放生前先確認飾品圖鑑

▲皮克敏在被放生時，會依照頭上花朵顏色返還10片普通花瓣。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》五週年社群週進入最後倒數，活動將於11月30日結束，玩家可趁最後3天補齊過去半年錯過的種花徽章，完成指定任務還能解鎖Mii金色棒球外套，活動期間累積走滿3萬步也能拿到五週年紀念徽章。除了趕活動進度，不少玩家月底也面臨皮克敏庫存爆滿問題，究竟最後幾天怎麼種花最有效率、哪些皮克敏該留又該放生，攻略一次整理。《Pikmin Bloom》五週年紀念社群週自11月21日起登場，活動將持續至11月30日23:59，玩家可趁最後3天完成過去2026年5月至10月漏掉的社群日種花徽章。活動開始時，系統會依玩家尚未取得的徽章，提供最多6項種花任務，完成後就能拿到對應徽章，包含勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗與薊花。若玩家已經集齊6款徽章，或在活動期間完成收集，還能解鎖一系列超難任務，完成後可獲得Mii限定棒球外套（金色）。另外，活動期間累積走滿30,000步，也能獲得五週年紀念徽章，對平常有散步習慣的玩家來說，正好趁最後幾天補進度。《Pikmin Bloom》社群週期間，花苗成長速度提升為平常的1.5倍，巨大花朵則會綻放6小時。玩家只要在巨大花朵周圍種植一般藍色、紅色、黃色或白色花瓣，也能開出指定季節花朵，不必一定使用特殊花瓣，對於缺少任務花瓣的玩家相當有利。其中，11月28日至11月30日的花朵時段也要特別留意，今（28）日中午前，巨大花朵會開出美人蕉、洋桔梗、薊花、週年紀念玫瑰、鳶尾花、天堂鳥、天竺葵與鼠尾草；中午12時過後則換成勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、扶桑花、雞冠花、萬壽菊、天竺葵與鼠尾草。11月29日則相反，上午開出勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌等花種，中午12時後換成美人蕉、洋桔梗、薊花等花種；最後一天11月30日則再回到上午美人蕉組、下午勿忘草組。若任務指定花種還沒完成，建議先對照時間表再出門種花，避免花瓣消耗卻沒有完成目標。《Pikmin Bloom》活動期間商店也有限時販售勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗及薊花花瓣，玩家若手上花瓣不足、任務又卡在指定花種，可以先確認商店是否仍有販售，再評估是否補充，最後3天建議優先完成尚未取得的種花徽章任務，別讓有限花瓣消耗在無關的花種上。此外，活動期間巨大花朵綻放後，玩家若在1小時內於周遭種花，還有機會取得水果，若本身也在收集精華、培育皮克敏，出門時可以順便規劃路線，將種花任務、步數、花苗培育與巨大花朵水果一起完成，提高每趟散步效率。除了社群週任務，《Pikmin Bloom》11月五週年活動及全家零食飾品活動仍持續進行，玩家可能一邊取得活動花苗、一邊培育皮克敏，庫存空間也容易逐漸不足，月底若需要釋出空間，建議先確認飾品圖鑑是否完成，再整理重複皮克敏，避免把尚未收集到的種類放生。玩家可以先從已經完成收集、重複數量較多的普通飾品皮克敏下手，保留尚未完成圖鑑的地點、季節或活動限定種類；若手上還有活動花苗未培育，也建議先孵出來確認飾品，再決定是否釋出。至於有紀念價值、特殊外觀或自己特別喜歡的皮克敏，則可以優先留下，避免整理完才後悔。