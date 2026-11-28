2026九合一大選投票日就是今天！不少投票所前一天就已經搶先佈置好，準備要迎接早上8點而來的投票人潮，不過有台北市民卻在昨晚散步時發現，台北伊通公園一處投票所竟然「整組野外露出」，民眾完全可以輕易進入投票所內，好奇這樣的設計是否可行？然而實際查證相關法規內容可以發現，該投票所的位置完全可行，且投票之前也會公開箱內票匭完全沒有任何東西才開始投票，選民完全不用擔心。
台北伊通公園投票所整組野外露出！選民路過大傻眼
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「蛤？投票所是可以這樣的嗎？吃完晚餐隨便經過伊通公園投票所，投票箱是可以這樣外露的嗎？」只見貼出的影片，該處投票所並沒有整個圍起來，民眾如果要翻過圍欄爬進去完全是可行的，讓選民也擔憂這樣的設計是不是哪裡怪怪的。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「記得投票前檢查票匭會是空的」、「前一天本來就需要先場佈，隔天不可能讓選務人員才開始動工，之後也會有更完善的佈置啦！」、「投票開始的時候會開箱檢查才封起來」、「不用太擔心啦！投票之前一定會確認裡面全部都是空的喔！有去參加過查驗過程哈哈」、「兩屆主任監察員回覆你，投票當天會請三位民眾確認箱內無選票，才貼封條開始投票喔！」
投票所設在公園合理嗎？中選會規定、投票前展示流程曝光
記者實際查證相關法規，根據《公職人員選舉罷免法》第57條規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關、學校、公共場所或其他適當處所分設投票所；另外《公職人員選舉罷免法施行細則》第31條也有寫到，投票所投票匭，應由主任管理員會同主任監察員在投票開始前公開查驗後加封。
也就是說，這個台北伊通公園的投票所一切都符合法規設置，且在投票之前，該投開票所的主任管理員及主任監察員要向民眾及監察員展示空票匭，還要將紙箱底部紙板取出，展示完成之後才會裝回，底部封條也要向民眾及監察員展示，都確定無誤之後才會開始投票，所以民眾就不用太擔心，今天出門投下自己神聖的一票吧！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「蛤？投票所是可以這樣的嗎？吃完晚餐隨便經過伊通公園投票所，投票箱是可以這樣外露的嗎？」只見貼出的影片，該處投票所並沒有整個圍起來，民眾如果要翻過圍欄爬進去完全是可行的，讓選民也擔憂這樣的設計是不是哪裡怪怪的。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「記得投票前檢查票匭會是空的」、「前一天本來就需要先場佈，隔天不可能讓選務人員才開始動工，之後也會有更完善的佈置啦！」、「投票開始的時候會開箱檢查才封起來」、「不用太擔心啦！投票之前一定會確認裡面全部都是空的喔！有去參加過查驗過程哈哈」、「兩屆主任監察員回覆你，投票當天會請三位民眾確認箱內無選票，才貼封條開始投票喔！」
投票所設在公園合理嗎？中選會規定、投票前展示流程曝光
記者實際查證相關法規，根據《公職人員選舉罷免法》第57條規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關、學校、公共場所或其他適當處所分設投票所；另外《公職人員選舉罷免法施行細則》第31條也有寫到，投票所投票匭，應由主任管理員會同主任監察員在投票開始前公開查驗後加封。
也就是說，這個台北伊通公園的投票所一切都符合法規設置，且在投票之前，該投開票所的主任管理員及主任監察員要向民眾及監察員展示空票匭，還要將紙箱底部紙板取出，展示完成之後才會裝回，底部封條也要向民眾及監察員展示，都確定無誤之後才會開始投票，所以民眾就不用太擔心，今天出門投下自己神聖的一票吧！
更多「2026九合一」相關新聞。