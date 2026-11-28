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台北伊通公園投票所整組野外露出！選民路過大傻眼

「蛤？投票所是可以這樣的嗎？吃完晚餐隨便經過伊通公園投票所，投票箱是可以這樣外露的嗎？」

投票所設在公園合理嗎？中選會規定、投票前展示流程曝光

就機關、學校、公共場所或其他適當處所分設投票所

應由主任管理員會同主任監察員在投票開始前公開查驗後加封。

都確定無誤之後才會開始投票