我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE、社群不得拉票或助選 一般民眾最高罰100萬

手機進投票所須「關機」

競選飄帶、旗幟、小物別帶

選票不能撕、不能帶出去

2026九合一地方選舉今（28）日投票，除了記得帶身分證前往指定投票所，更要留意投票日禁令。依《公職人員選舉罷免法》，投票日不得從事競選、助選活動，不只街頭喊話、發傳單不行，在LINE群組、Facebook、Instagram等網路平台替候選人拉票也可能挨罰；此外，手機未關機帶入投票所、撕毀選票或穿戴競選物品，也可能觸法。中選會提醒，投票日當天，政黨及任何人都不得從事競選或助選活動，範圍也包括利用簡訊、LINE等通訊軟體，以及Facebook、Instagram等網路平台發文或轉傳拉票訊息。換言之，即使不是公開造勢，只是在私人群組裡替候選人催票、轉傳拉票文，也可能涉及違規。若一般民眾違反規定，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違規，則可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。另外，投票所四周30公尺內，不得喧嚷、干擾或勸誘其他人投票；經警衛人員制止後仍繼續者，可處1年以下有期徒刑、拘役，或1萬5000元以下罰金。不過由於今天同時舉行公投，依法仍可進行符合規定的公投宣傳，但需注意仍不能藉公投宣傳替特定候選人或政黨競選、助選。進入投票所時，除依法執行公務外，不得攜帶行動電話或具有攝影功能的器材，但已關閉電源的行動裝置不在此限。因此，民眾並非絕對不能把手機帶到投票所，而是必須先關閉電源；若違規攜帶未關機手機或攝影器材進入，最高可處30萬元罰鍰。智慧手錶等具有攝影功能的裝置，也應慎防違規。投票進行期間，民眾也不得在投開票所穿戴或標示政黨、政治團體或候選人的旗幟、徽章、物品及服飾。今年選戰期間常見的候選人飄帶、小旗幟、應援物等，到了投票所都應先收起來，避免被認定為競選或助選行為。若在投開票所展示相關物品，經制止仍不配合，可能遭要求離開。領到選票後也要特別注意，不得故意撕毀選舉票或公投票，也不能將選票帶離投票所。故意撕毀選票可處5000元以上、5萬元以下罰鍰；將選票攜出投票所也涉及刑責。中選會並提醒，圈選完成後不得刻意向他人展示自己的圈選內容。