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幸運小物曝光 蘇巧慧籲快投票：結果怎麼樣都開心

2026縣市長選舉投票日今（28）日登場，而新北市長候選人蘇巧慧今日一早8時許就現身投開票所投票。她表示，非常開心今天有這麼好的天氣，且觀察到大家一早就排隊投票，也安靜地行使自己的公民權利，「很感動」；同時呼籲大家，趕快前往投票，投完就「一起開開心心等待最後結果」，迎接新生活。民進黨籍新北市長候選人蘇巧慧今日一早現身樹林投開票所進行投票。她一身咖啡色西裝外套，而同黨的市議員戴瑋珊、黃淑君及廖宜琨也陪同投票。蘇巧慧一下車也問候在場媒體，詢問大家是否投票了，更說「今天是適合投票的好日子」已經努力那麼久，可以把所有努力全部做出來，「希望可以有好的結果。」也隨即進入投票區域與民眾一起排隊投票。投完票後，蘇巧慧接受媒體聯訪時被問到昨天是否有睡好。她說，非常感謝、也非常高興今天有這麼好的天氣，因此跟往年一樣一大早就到自己的投票戶籍所在地投票。蘇巧慧也透露「剛剛很感動」，因為才早上8點左右，卻已經有很多市民好友一大早就前往投票，自己也排了一會才輪到，且現場非常有秩序，大家都笑容滿面、安靜的行使自己的公民權利；她直呼「台灣民主社會真的很成熟了，我們很珍惜這樣的情況。」蘇巧慧也鼓勵，今天天氣很好，「大家趕快來投票，投完票後就一起開開心心等待最後結果」，迎接未來新生活。被問到是否有幸運小物，蘇巧慧笑說，就是站在身邊的黃淑君還有她的好運寶寶，在地的廖宜琨、隔壁戴瑋姍都來了。這些就是最堅強的好朋友一起努力。蘇巧慧說，無論是跟團隊或市民朋友一起，台灣都是一起的，大家出門投票「結果怎麼樣都開心。」