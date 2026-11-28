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▲在現任新北市長侯友宜（左）陪同下，國民黨新北市長候選人李四川今（28）日 一早前往海山國小投票所投下神聖一票。（圖／李四川競辦提供）

昨晚躺下秒睡精神好！ 李四川出門投票前太太擁抱比愛心加油

陪同李四川前往投票 侯友宜籲大家踴躍出門投票

▲在新北市長侯友宜（右）陪同下，國民黨新北市長候選人李四川今（28）日一早完成投票，並在受訪時透露，出門前獲得太太擁抱加油打氣。（圖／李四川競辦提供）

2026年九合一大選投票日今（28）日登場，國民黨新北市長候選人李四川一早在現任新北市長侯友宜陪伴下，現身海山國小投票所投下神聖一票。被問到出門投票是否隨身攜帶幸運小物時，他笑著表示，自己沒有準備特別的幸運物，但出門前，太太特別給了他一個大大的擁抱、比愛心替他加油打氣，成為最溫暖的力量。李四川今日一早9點身著藍色襯衫搭配牛仔褲，精神奕奕現身海山國小投票所進行投票，並由同黨現任新北市長侯友宜陪同投票，由於人還不是很多，排隊等了一會，就完成投票。李四川在接受聯訪時表示，自己沒有隨身攜帶幸運小物，但他說，在出門前，太太特別給了他一個大大的擁抱、比愛心替他加油打氣。由於剛歷經選前之夜的高強度造勢後，媒體也關心李四川的睡眠與精神狀況，李四川透露，昨晚雖然忙到凌晨1點才休息，但一躺上床「30秒就睡著了」，現在精神飽滿、心情愉快。至於投完票後的行程安排，他說，可能會先回家補個眠，下午再和競選團隊一起買些點心、進駐競選辦公室，與大家一同關注晚間的開票結果。陪同李四川前往投票的新北市長侯友宜則表示，一早起來看到天氣非常好，也看到市民朋友一大早就踴躍排隊投票，現場秩序平穩有序，他心情也非常愉悅，更呼籲所有市民把握好天氣，在民主選舉的過程中踴躍出門投票，也希望今日的選舉一切順利、平安圓滿。