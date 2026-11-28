任天堂旗下熱門競速遊戲《瑪利歐賽車世界》於Nintendo Switch 2平台正式釋出Ver.1.9.0免費更新資料，本次更新不僅將8條既有賽道進行全面重新編排，更首度追加2條全新生存賽路線，並同步針對選單重播系統進行升級，讓競速體驗更加多元。
經典賽道重新改編 8條路線換新登場
任天堂說明，本次《瑪利歐賽車世界》更新中，官方將8條原有的既有賽道進行重新改編後登場，這8條全新編排的賽道名單包括「瑪利歐兄弟 賽道 2」、「DK 雪山 2」、「嘿呵嘉年華 2」、「炮彈刺客飛船 2」、「慢慢龜海灘 2」、「海鹽城鎮 2」、「瓦利歐競技場 2」以及「陽光沙漠 2」，大幅擴增遊戲內容。
任天堂提及，重新編排的賽道希望替玩家帶來不同於以往的奔馳體驗，除了可以在精心變更過的全新路線上加速飛馳，甚至還能夠體驗在平日熟悉的經典賽道上逆向行駛的奇妙感受，顛覆常規行駛方向的設計，為競速過程注入別具一格的挑戰樂趣，考驗玩家的臨場反應。
瑪利歐賽車生存賽新增2條路線 未來還會持續擴充
除了賽道更新，刺激的生存賽模式同樣迎來新要素，《瑪利歐賽車世界》新增「羽毛拉力賽」與「招財貓拉力賽」兩條路線，羽毛拉力賽是連接瑪利歐兄弟賽道與幽靈影院的高速路線；招財貓拉力賽則串聯起神殿與冰品摩天樓，玩家只要順利通過任何一個生存賽拉力賽即可解鎖新路線，官方也預告未來將持續更新追加更多路線。
此外，遊戲主選單同步新增了重播功能，系統會自動儲存玩家近期的比賽或對戰記錄，讓玩家能隨時回顧賽事。若錄影數量達到上限，系統將依照日期依序覆蓋最舊紀錄。需注意的是，本作需要具備網路連線環境，部分功能與模式則需加入付費的Nintendo Switch Online才能遊玩。
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任天堂說明，本次《瑪利歐賽車世界》更新中，官方將8條原有的既有賽道進行重新改編後登場，這8條全新編排的賽道名單包括「瑪利歐兄弟 賽道 2」、「DK 雪山 2」、「嘿呵嘉年華 2」、「炮彈刺客飛船 2」、「慢慢龜海灘 2」、「海鹽城鎮 2」、「瓦利歐競技場 2」以及「陽光沙漠 2」，大幅擴增遊戲內容。
任天堂提及，重新編排的賽道希望替玩家帶來不同於以往的奔馳體驗，除了可以在精心變更過的全新路線上加速飛馳，甚至還能夠體驗在平日熟悉的經典賽道上逆向行駛的奇妙感受，顛覆常規行駛方向的設計，為競速過程注入別具一格的挑戰樂趣，考驗玩家的臨場反應。
除了賽道更新，刺激的生存賽模式同樣迎來新要素，《瑪利歐賽車世界》新增「羽毛拉力賽」與「招財貓拉力賽」兩條路線，羽毛拉力賽是連接瑪利歐兄弟賽道與幽靈影院的高速路線；招財貓拉力賽則串聯起神殿與冰品摩天樓，玩家只要順利通過任何一個生存賽拉力賽即可解鎖新路線，官方也預告未來將持續更新追加更多路線。
此外，遊戲主選單同步新增了重播功能，系統會自動儲存玩家近期的比賽或對戰記錄，讓玩家能隨時回顧賽事。若錄影數量達到上限，系統將依照日期依序覆蓋最舊紀錄。需注意的是，本作需要具備網路連線環境，部分功能與模式則需加入付費的Nintendo Switch Online才能遊玩。