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吃泡麵很幸福 蔣萬安：醬瓜都吃完了

▲蔣萬安表示，今天沒有特別準備什麼幸運小物，就是帶一個愉快的心情投票，早上出門前太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱，並跟他說加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.28）

今（28）日為九合一選舉投票日，台北市長蔣萬安上午到中山區永安國小完成投票，他表示，自己昨天晚上睡得好，今日心情也很好，接下來可能要跟太太跟小孩吃個早午餐，再到旁邊公園跑跑，把握今天難得好天氣，也呼籲大家可以提前出門投票，來行使自己的公民權利。上午8時不到，永安國小就出現排隊人潮，許多民眾都趕在投開票所打開第一刻投下神聖的一票，然而愈接近9時，第一波投票人潮被消化，許多投開票所不再看到排隊人潮，可以直接進入投票。對於今日投票率，他觀察目前投票人數蠻多，自己來永安國小投票很多次，對於相關動線都很熟悉，認為狀況很好。蔣萬安表示，今天沒有特別準備什麼幸運小物，就是帶一個愉快的心情投票，早上出門前太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱，並跟他說加油。對於今日結果有沒有信心，他說，「今天天氣很好，也出太陽，所以也呼籲大家可以提前出門投票，來行使自己的公民權利。」蔣萬安昨日與太太開直播吃泡麵，還有百萬點閱率，也很驚訝他的消夜吃得比網友還簡單。他笑說，其實累了一天，晚上回到家，可以跟太太一起吃熱呼呼的泡麵，是很幸福的事情。然而，也有網友認為抿完筷子夾醬瓜不太衛生。當被問到醬瓜是否吃完時，蔣萬安則說，因為昨天實在太餓，所以就都吃完了。