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林安可球衣到底能不能穿？重點在於行為

評判重點標準，不在於是否穿著隱射性服裝、政黨標語或口號，只要該行為「讓大眾聯想到，是在替特定候選人拉票」，就可能構成違規、被請出場。

有明確拉票等行為 最高處以500萬罰鍰

「其實就是行為本身啦，穿衣服還好」、「真是無妄之災」、「北喵不要穿就好」，還有人提問：「那林安可本人可以投票嗎？」

2026九合一大選投票日今（28）日登場，民眾出門投票要注意服裝搭配，尤其是棒球迷，印有特定球員名字、背號的球衣可能遭到關切，近期就有球迷發文旅日球星「林安可球衣能否穿去投票？」引發球迷討論，根據公職人員選舉罷免法第65條規定，投票期間若在投開票所內穿戴或標示政黨、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，經制止不服者，主任管理員會同主任監察員應令其離場，若被查明觸法，最高甚至可能遭罰新台幣500萬。職業運動球衣上方繡有球員名字、背號，能否穿去投票所近日成為關注話題，尤其旅日球星林安可名字意外登上版面，主因與國民黨台北市長候選人蔣萬安口號「台北安可」相似，不少球迷擔心是否會觸法。實際上，中選會日前曾指出，是否構成助選行為，此外，若當日在投開票所、附近有明確拉票、發傳單、簡訊甚至掛標語旗幟等明確助選行為，依公職人員選舉罷免法第110條規定，將處以50萬元以上、500萬元以下罰鍰，在投票所附近也不能宣揚投票相關事宜，經勸導無果恐面臨1年以下有期徒刑、新台幣1萬5000元以下罰金的違規處分。不少棒球迷看到林安可球衣意外登上社會版，笑說為何連選舉都是統一獅在坦，