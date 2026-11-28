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美國空軍核心雲端平台遭駭！系統升級期間意外發現

掌管北美防空雷達、全球飛彈庫存！美軍最大雲端平台之一

多項系統作業被迫暫停！駭客疑利用軟體漏洞入侵

美國政府接連遭駭！空軍曾宣稱防禦成功率達100%

美國軍方驚傳重大資安事件！《路透社》引述3名知情人士說法獨家披露，美國空軍旗艦雲端運算平台「Cloud One」遭駭客入侵，由於該平台掌管大量敏感戰術、人事及後勤資料，甚至涉及北美防空雷達資訊，以及全球逾200處美國空軍據點的飛彈、炸彈庫存管理，引發外界對軍事機密外洩的疑慮。目前美軍網路司令部據傳已介入評估損害程度，但駭客身分、入侵範圍及是否有資料遭竊，仍未明朗。根據《路透社》獨家報導，2名知情人士透露，美國空軍是在過去約1個月內進行系統升級作業時，發現Cloud One平台遭到駭客入侵，事件曝光後已導致整個平台的多項作業受到干擾。美國空軍在回覆《路透社》的聲明中表示，不會針對特定網路及系統的安全狀況、漏洞或運作狀態發表評論，但強調持續採取審慎措施，保護美國空軍部的資訊、系統及任務執行能力。目前《路透社》尚無法確認駭客身分、入侵事件的完整影響範圍，以及是否有任何資料遭到竊取。Cloud One於2017年啟動建置，旨在成為滿足美國空軍資訊科技需求的「一站式」服務平台，整合微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、甲骨文（Oracle）及Alphabet等4家科技巨頭的雲端資源，支援數十套應用程式，涵蓋人事資料、薪資、後勤及維修管理等領域。其中包括美國空軍的雲端指揮與管制系統（Cloud-Based Command and Control），負責彙整北美各地的防空雷達及其他資料來源；戰區整合戰鬥彈藥系統（Theater Integrated Combat Munitions System），則負責追蹤全球超過200處美國空軍據點的炸彈及飛彈。2名知情人士指出，Cloud One是美國軍方規模最大的雲端平台之一，其中一人直言，「這裡遭到入侵可是件大事。」Cloud One原先由美國科技承包商SAIC擔任主要承包商，今年則由國防科技公司Leidos接手。SAIC未回應媒體置評請求，Leidos則要求媒體向美國空軍詢問。多名知情人士透露，駭客入侵事件曝光後，美國空軍已暫停將後勤行政應用程式移轉至Cloud One的作業，而這項移轉計畫原本是美軍長期推動的優先事項之一。此外，已在Cloud One平台上運作的應用程式也被禁止更新，適逢科技產業近期揭露一批嚴重的軟體安全漏洞，導致空軍人員無法及時安裝修補程式。部分使用者的系統管理員權限也遭到撤銷。一名消息人士指出，駭客疑似利用軟體漏洞侵入平台的核心管理層「控制平面」（Control Plane）。該人士將其比喻為「萬用遙控器」，指出駭客理論上可能藉此掌握軍用飛機的運作狀態，或追蹤備用零件的調度情況，但目前尚不清楚駭客是否實際進行相關活動。據悉，調查人員已要求美國網路司令部（US Cyber Command）介入評估損害程度，不過網路司令部尚未回應媒體置評請求。此次入侵事件曝光之際，外界對人工智慧（AI）輔助網路攻擊的疑慮日益升高。由於AI模型能迅速在大範圍的系統中找出安全弱點，對雲端網路構成尤其嚴峻的資安挑戰。不過，目前尚無證據顯示此次入侵事件涉及AI技術。美國政府近期已接連面臨至少6起其他遭揭露的資安事件，包括聯邦調查局（FBI）發生的2起事件、五角大廈資料遭駭、國土安全部人員資料外洩，以及涉及至少2個情報機構和財政部的入侵事件。事實上，Cloud One長期以來便是駭客鎖定的目標。該平台管理團隊2023年曾在科技媒體《FedScoop》撰文，宣稱面對數量驚人的網路入侵嘗試，平台的成功防禦率高達100%。當時Cloud One管理團隊更強調，「在安全問題上，沒有任何犯錯的空間。」如今卻傳出平台遭駭客成功入侵，實際損害程度仍有待進一步調查。