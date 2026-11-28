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九合一選舉投票日今（28）日登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在小港區青山國小完成投票後，接受媒體訪問時表示，今天心情很好，天氣也不錯，投票結束後，接下來會先陪家人投票，再和爸爸媽媽一起吃飯，下午則會關注開票結果。被問及喉嚨似乎有點啞掉，賴瑞隆說，過去兩週都在進行車隊掃街，過程中民眾相當熱情，自己也持續與大家互動，所以是聲音比較啞一點，至於太太是否給予鼓勵，賴瑞隆笑說，每天出門時太太都會給他一個擁抱，回到家也會擁抱他，小朋友也都有，這些都是對他來說很大的鼓勵。