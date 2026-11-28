九合一選舉投票日今（28）日登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在小港區青山國小完成投票後，接受媒體訪問時表示，今天心情很好，天氣也不錯，投票結束後，接下來會先陪家人投票，再和爸爸媽媽一起吃飯，下午則會關注開票結果。 我是廣告 請繼續往下閱讀 被問及喉嚨似乎有點啞掉，賴瑞隆說，過去兩週都在進行車隊掃街，過程中民眾相當熱情，自己也持續與大家互動，所以是聲音比較啞一點，至於太太是否給予鼓勵，賴瑞隆笑說，每天出門時太太都會給他一個擁抱，回到家也會擁抱他，小朋友也都有，這些都是對他來說很大的鼓勵。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 「隆洋之夜」把高雄擺第一 賴瑞隆「用一生回報高雄」高雄隆洋之夜！賴瑞隆自許關鍵第四棒：引排球少年金句催票延續高雄進步 陳其邁陪同賴瑞隆車掃 象徵一棒接一棒沿街比「5」應援！賴瑞隆合體黃捷車掃 民眾熱情遞飲料打氣 林莞茜編輯記者現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部財經生活中心要聞編輯8年新聞編輯經歷｜撰寫政治、財經、社會、生活類相關突發要聞類文字新聞擅長整理懶人包、QA｜讓讀者能透過一文就能掌握時事動態與艱深的案件來...作品集 賴瑞隆九合一選舉民進黨高雄市長投票