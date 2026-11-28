我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有「辦桌南霸天」稱號的阿勇師今日舉辦「開票之夜」活動，顧客可以在露天廣場一邊吃辦桌一邊看開票。（圖／取自阿勇家官網）

▲有「辦桌南霸天」稱號的阿勇師，在全台享譽名氣，從路邊辦桌做到國宴等級。（圖／資料照，台南觀旅局提供）

菜色全是阿勇師招牌菜 並建議今晚不喝酒

▲阿勇師辦桌強調用料不手軟，招牌的水果塔選用各種碩大尺寸的水果。（圖／記者葉盛耀攝）

祥鶴樓港式海鮮餐廳也有選舉主題餐 每人880元

▲「祥鶴樓港式海鮮餐廳」今晚將舉辦「藍綠選情之夜」，以每人880元、十道創意料理及200吋超大螢幕直播開票為號召。（圖／記者陳美嘉攝）

九合一大選今（28）日登場，有「辦桌南霸天」稱號的台南總舖師阿勇師，今年首次規劃「開票之夜」辦桌活動，席開60桌，消費者可以吃美食、看開票，每桌售價1萬8800元。阿勇師表示，當初開放訂位時不到2小時席位就被搶光，可能有零星可以候補，僅供電話預約：06-2714112、06-2714113。另外，高雄的祥鶴樓港式海鮮餐廳也推出「藍綠選情之夜」，端出選舉相關主題菜色。位在台南永康、有「辦桌南霸天」稱號的阿勇師，在全台享譽名氣，從路邊辦桌做到國宴等級，更曾登上國際媒體 Discovery，也曾在2001年承辦陳幸妤與趙建銘歸寧宴，今（28）日九合一選舉，阿勇師首次規劃「開票之夜」晚宴，地點就選在台南歸仁鄉的阿勇家漂亮莊園，預計席開60桌，每桌要價1萬8800元。阿勇師提到，此次晚宴概念來自於大型運動賽事，而這次球賽換成開票，大家可以坐上辦桌，一邊吃好料、一邊看大螢幕，一同見證這個夜晚。辦桌菜色包含有烏骨雞大翅、宮保炒帶子、溜油龍膽石斑、櫻花蝦米糕古味肉丸、古味紅燒羹、四色冷盤（金錢蝦餅、香腸、小封肉、虱目魚腱）及炭烤海大蝦等。阿勇師強調現場飲料可以無限暢飲，唯獨不提供酒精飲品，也希望不要攜帶酒精飲品進場。另外，高雄的祥鶴樓港式海鮮餐廳也推出「藍綠選情之夜」，今日晚間5點起開放入場，餐廳也將架設大螢幕同步直播開票，並推出10道以選舉為主題的創意菜，像是「藍綠大和解」拼盤、「東山再起」東坡肉、「鴨定天下」烤鴨等，強調吃美食不必分黨派，每人餐價880元。