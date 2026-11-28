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7-11超商「112家→0家」全面退出柬埔寨！5年特許經營歸零

▲從地圖上看得出柬埔寨7-11超商多家歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

僅存23家門市同步熄燈！泰柬邊境衝突引爆抵制潮與斷鏈危機 原因曝光

台灣街頭隨處可見7-11超商，方便又選擇多元。沒想到，7-11卻宣布「全面退出」柬埔寨市場，負責經營柬埔寨7-Eleven的泰國正大集團旗下零售龍頭CP All，已正式向泰國證券交易所提交公告，宣布將於今年12月25日聖誕節當天，全面終止柬埔寨境內所有7-11門市業務。相當於全盛時期112家門市在短短5年歸零，長達30年的特許經營計畫提前畫下句點，本文解析泰柬邊境衝突引爆抵制潮與斷鏈危機原因一次整理。回顧7-Eleven進軍柬埔寨的歷程，泰國CP All於2020年透過全資子公司與美國7-Eleven商標權持有方，簽署為期30年的總特許經營權協議，並於2021年8月在首都金邊開出首家門市。初期展店速度相當迅猛，截至2025年6月底，全柬埔寨門市規模已累積達112家（同年9月一度攀升至125家）。然而，2025年下半年起局勢急轉直下，當地門市數量出現雪崩式下滑：◾️：全柬埔寨共112家門市。◾️：大幅縮減至63家。◾️：進一步下滑至39家。◾️：僅存23家門市苦撐（減幅高達約8成）。◾️：剩餘23家門市同步熄燈，正式全面退出柬埔寨市場。沒想到，原本長達30年的特許經營計畫，竟然提前畫下句點，最後連僅存的23家門市還同步在今年聖誕節熄燈。雖然CP All在官方公告中並未明言撤出的具體原因，僅表示是與美國7-Eleven商標持有方協商後達成的協議，但包括《曼谷郵報》與《柬埔寨投資評論》等媒體及市場分析人士均指出，這場敗退與「泰柬邊境衝突」脫不了關係。2025年7月泰國與柬埔寨邊境爆發致命武裝交火後，柬埔寨民間迅速興起強烈的「抵制泰國品牌與商品」浪潮。7-Eleven雖然源自美國，但柬埔寨業務是由泰國CP All主導，店內更是主打大量「泰國製」零食、泡麵與日用品，昔日的品牌優勢瞬間變成政治包袱，導致買氣重挫、衝擊不小。由於柬埔寨7-11有極高比例的商品仰賴從泰國陸路進口，然而泰柬邊境卻長期關閉，導致跨境貿易嚴重受阻，使得貨架上頻頻出現缺貨空窗，超商在補貨調度與庫存管理上接連碰壁，最終在抵制與斷鏈的雙重夾擊下黯然退場。不過，CP All迄今尚未正式承認，退出決策與抵制行動或物流斷鏈之間，存在直接關聯問題。