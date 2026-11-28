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▲當被問到醬瓜是否吃完時，蔣萬安則說，因為昨天實在太餓，所以就都吃完了。（圖／取自蔣萬安臉書）

抿筷子吃醬瓜挨批不衛生 蔣萬安：吃完了

▲網友批評吃泡麵，要夾醬瓜，這雙筷子已經用來吃泡麵了，竟然用嘴巴抿筷子，再去夾醬瓜。（圖／取自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安昨（27）晚選前之夜結束後，與太太石舫亘開直播吃泡麵，吸引百萬觀看。但也有網友批評，蔣萬安抿完筷子後再去吃醬瓜，認為這樣不衛生。當被問到此事，他今（28）日說，因為昨天實在太餓，所以就把醬瓜都吃完了。蔣萬安在凱道前舉行選前之夜，活動落幕後，蔣萬安和太太石舫亘火速返家，開了18分鐘的直播，兩人拿滿漢大餐泡麵，配著醬瓜吃當作宵夜，藉此與網友互動，過程中蔣萬安面露疲憊，過程中專心地吃著泡麵，較少和網友對話。該影片有百萬點閱率，也很驚訝他的宵夜吃得比網友還簡單。蔣萬安笑說，其實累了一天，晚上回到家，可以跟太太一起吃熱呼呼的泡麵，是很幸福的事情。然而，網友批評吃泡麵，要夾醬瓜，這雙筷子已經用來吃泡麵了，竟然用嘴巴抿筷子，再去夾醬瓜，「之後這一罐還有剩要拿去冰吧，一般人都用另一雙公筷去夾啊？太髒了吧！」政治工作者周軒也說，「到底誰會把舔過的筷子再去罐頭裡夾醬瓜？」對此，當被問到醬瓜是否吃完時，蔣萬安則說，因為昨天實在太餓，所以就都吃完了。