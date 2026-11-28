我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣旅美內野好手在休賽季再度面臨40人名單保衛戰！底特律老虎於台灣時間28日正式宣布簽下韓國金手套內野手金河成與前洋基新人王右投希爾（Luis Gil），為了在40人名單騰出空間，球團決定將鄭宗哲與右投布里斯克（Beau Brieske）指定讓渡（DFA）。正常情況下，球團須在7天內完成DFA相關讓渡程序，但距離大聯盟可能啟動封館僅剩短短4天，一旦鄭宗哲未能趕在封館前確定新去向，後續異動恐被迫全面凍結，直到勞資談判落幕後才能重啟。根據美媒《Detroit Sports Nation》報導分析，老虎接下來可透過交易或讓渡程序處理鄭宗哲的合約。目前鄭宗哲面臨的可能去向共有三種：第一是透過交易轉戰其他球隊；第二是在讓渡期間獲得其他球團認領，直接進入新東家的40人名單；第三則是在未獲任何球隊認領的情況下，被直接下放小聯盟並繼續留在老虎體系效力。美媒《MLB Trade Rumors》進一步指出，由於鄭宗哲目前大聯盟年資未滿3年，且生涯過去也未曾在通過讓渡程序後遭到直接下放，因此按照大聯盟勞資規定，倘若這次沒有其他球隊出手認領、而老虎球團決定將他直接下放小聯盟，鄭宗哲將「無權拒絕」，也無法藉此主動選擇成為自由球員。事實上，對經歷過大風大浪的鄭宗哲而言，休賽季的DFA考驗並不陌生。回顧上個休賽季，他曾在短短6週內4度遭到DFA，一路從匹茲堡海盜先後轉戰坦帕灣光芒、紐約大都會、華盛頓國民以及波士頓紅襪，期間每次進入讓渡名單都有其他球隊願意出手認領，也充分反映出大聯盟各球團對他的中線守備能力與多守位功能性仍抱持一定程度的興趣。不過，鄭宗哲這次遭到老虎DFA的時間點格外敏感。由於大聯盟現行勞資協議將於美國時間12月1日正式到期，一旦資方啟動封館，包括大聯盟球員簽約、交易以及讓渡等所有40人名單相關異動都將全面暫停。參照上一次大聯盟封館的歷史經驗，當時尚未走完DFA程序的球員，都必須等到封館結束後才能繼續處理後續程序。