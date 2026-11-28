我是廣告 請繼續往下閱讀

將與家人共進早餐

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋前往金華國中投票。（圖／記者朱永強）

穿著素色服裝投票避免符號爭議

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋現場試著發聲、喊出「哈囉、一、二、三」確認聲音並說，喉嚨聽起來已經好很多。（圖／記者朱永強）

暫無打算換髮型

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（28）日早與妻子曾心慧以及女兒「小麻糬」一起現身投票所。沈伯洋表示，今天心情開朗，不過出門前花了一番功夫才把女兒叫起床，等等會跟家人一起享受久違用餐時光，看看妻子跟女兒要吃什麼早餐。沈伯洋今原訂上午八點半前往投票所，不過實際卻在8點56分才抵達。他表示，昨晚忙完一天行程後，又花了一個多小時回覆訊息，接著陪女兒玩，又吃了清粥小菜當宵夜，直到凌晨2、3點才睡。不過，女兒昨晚興奮到午夜才就寢，因此今天早上比較晚起床、努力把小麻糬叫起床，但起床後她倒是相當開心。投完票後沈伯洋預計一家三口一起吃早餐。他說，平常自己沒有吃早餐的習慣，會看妻子、女兒想吃什麼再一起去，直言「很久沒有一起吃東西了」。他也說，「我最大的幸運就是老婆跟小孩」，這次沒有特別準備幸運小物；以前每次投票都是一家三口一起來，曾經還推著娃娃車來投票。沈伯洋也說，原本擔心女兒到投票所，需要等待一段時間，特別準備印章、色紙等東西讓她玩，不過現場看起來還好。至於昨晚睡前的心情，他表示，沒有特別想太多，並透露女兒平常都會對他說很多加油的話，不過今天時機似乎不太適合提及內容。他也透露，大家都說活動結束後會很疲累，但目前感覺與之前每天的狀態差不多，沒有太大異狀，今天早上6點多就醒來，還逼自己再回去睡。今天穿著並沒有特別打扮，其實跟昨天一樣，只是昨天因掃街流汗更換了襯衫。不過，今天有刻意穿得素一點，避免圖案、符號引發爭議，也建議民眾投票時穿著簡單素色服裝。媒體詢問選後是否會改變髮型？沈伯洋回應，想換髮型還得等頭髮長長一點，現在的髮型會維持一段時間。另外，雖然白頭髮可能變多，但目前沒有染髮的打算。此外，沈伯洋表示，昨天原本打算和妻子討論是否一起看開票，但還沒有談好，今天稍後會再討論。至於日前喉嚨一度沙啞，他也現場試著發聲、喊出「哈囉、一、二、三」確認聲音並說，聽起來已經好很多。