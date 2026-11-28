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選前最後10天感受深刻！秦慧珠哽咽謝支持者

昨晚滑手機睡著！今一早5點半多就醒了

投票完馬不停蹄跑6處宮廟 祈求平安順心

2026年九合一選舉今（28）日登場，尋求連任的國民黨籍台北市議員秦慧珠上午8點半就前往投票，不過一見到守候媒體，她還沒開口便數度哽咽，平復情緒後坦言，這段時間承受了很大的壓力，幾度紅了眼眶說道：「非常謝謝大家。」秦慧珠也強調，這次選舉結果備受國內外矚目，牽動的不只是台北市未來發展，更關係到台灣政局變化，以及國際社會如何看待台灣的未來。秦慧珠表示，這次選舉對台北市而言相當重要，不只是每位市議員爭取繼續為民服務的機會，更攸關台北市長人選，未來將由誰帶領市民走向理想的生活。由於台北市是首都，也是台灣政治的重中之重，兩位市長候選人都是優秀菁英，兩大政黨也都卯足全力爭取台北市這一席，因此選舉結果格外受到關注。秦慧珠指出，這次選舉不僅牽動台北市，更影響整個台灣政治局勢的變化，國際社會也相當關注選舉結果，以及台灣未來的發展方向。談到自己的選情，她則表示有信心，因為長時間努力下來，在各地都能感受到選民的支持與愛護，尤其最後10天的感受特別深刻，也讓她相當感動。秦慧珠談及這段期間承受的巨大壓力，不過同時也有很多支持，這樣的心情可能跟很多候選人不一樣，說到這她又再度哽咽，向一路支持自己的人表達感謝「謝謝大家」。秦慧珠上午8時30分抵達投開票所，原本計畫先前往宮廟參拜，祈求神明保佑後再來投票，不過考量媒體朋友當天行程繁忙，也知道大家有許多採訪工作，因此決定先完成投票，再安排後續參拜行程。她也觀察到，今天天氣相當不錯，一早就有不少長輩陸續出門投票，現場投票過程十分順利。被問到前一晚睡得如何，秦慧珠透露，昨天晚上超過午夜後已經沒有太多選舉新聞，因此沒有特別看，而是滑著手機，不知不覺就睡著了。她也分享，雖然今天不用像平常一樣很早起床，但因為近期每天都習慣清晨5點多起床，因此今天仍在差不多的時間點醒來，精神相當飽滿，心情也很平靜。完成投票後，秦慧珠也安排前往6處宗教場所參拜，包括松山區的府城隍廟、霞海城隍廟、松山慈祐宮，以及信義區的松山奉天宮、松山慈惠堂，還有佛光山台北道場，希望透過參拜祈求神明庇佑，讓大家平安健康、事事順心。秦慧珠也呼籲民眾，今天是重要的民主日子，適逢天氣晴朗，希望大家把握時間踴躍出門投票，透過手中的選票決定台灣及台北市未來的發展。