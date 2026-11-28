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九合一大選登場！選舉結果成2028總統大選前哨戰

路透點名3大選戰焦點！台北市長選舉最受矚目

中國密切關注台灣選舉！沈伯洋遭北京以「分裂國家」為由通緝

台灣大選前夕共軍出動30架次軍機！26架次逾越海峽中線

2026年九合一大選今（28）日登場，全台22縣市將選出新一任縣市首長，選舉結果也被視為2028年總統大選前檢驗各政黨支持度的重要指標。《路透社》指出，儘管此次選戰主要聚焦交通、環境等地方議題，兩岸關係並非競選主軸，但中國仍密切關注選情，甚至多次針對民進黨台北市長候選人沈伯洋發出抨擊。除了台北市之外，新北市及高雄市也是此次選舉值得關注的焦點。根據《路透社》報導，台灣28日舉行地方選舉，投票將於下午4時截止，預計傍晚陸續揭曉選舉結果。此次全台22縣市的選戰主要圍繞交通、環境等地方治理議題，儘管選舉結果不會直接影響台灣的對中政策，卻是衡量各政黨民意支持度的重要指標。在2022年地方選舉中，國民黨大勝民進黨，一舉拿下14個縣市首長席次，民進黨僅拿下5席，其餘3席則由其他政黨或無黨籍候選人取得。《路透社》指出，隨著此次地方選舉落幕，各政黨也將正式展開2028年初總統及立法委員選舉的政治布局。現任總統賴清德預料將尋求連任，國民黨則尚未確定總統候選人，曾任新聞記者的台中市長盧秀燕，被視為可能的熱門人選之一。《路透社》指出，國民黨及民進黨此次均將選戰重心放在六都，其中最值得關注的便是首都台北市的市長選舉。尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安，面臨民進黨候選人沈伯洋的強力挑戰。沈伯洋出身學界，後來投入政壇擔任立法委員，長期研究中國資訊戰相關議題。除了台北市之外，另外2個備受關注的選區，分別是目前由國民黨執政、全台人口最多的新北市，以及長期被視為民進黨傳統票倉的高雄市，國民黨此次也在高雄積極投入選戰。儘管中國並非此次地方選舉的主要競選議題，北京仍多次針對台灣選舉發表言論，尤其頻頻抨擊民進黨台北市長候選人沈伯洋，中國公安機關更以涉嫌「分裂國家」為由對沈伯洋發布通緝。沈伯洋本月接受《路透社》採訪時表示，中國警方從未與他聯繫，並強調面對來自中國的壓力，無論最終由誰贏得台北市長選舉，這場選舉都將是民主的勝利。《路透社》指出，國民黨傳統上傾向與北京維持較密切的關係，而中國政府則拒絕與賴清德對話，並將其稱為「分裂主義者」。賴清德則強調，只有台灣人民才能決定台灣的未來。中國近年持續加大對台灣的施壓力道，試圖迫使台灣接受北京的主權主張，但台灣政府拒絕接受。台灣國防部27日表示，偵獲30架次共軍軍機在台灣周邊活動，其中26架次逾越台灣海峽中線，並配合共軍軍艦執行「聯合戰備警巡」。中國國防部並未回應《路透社》的置評請求，不過，中國國防部26日曾宣稱，「祖國統一」是不可阻擋的大勢，並聲稱有「英勇的人民軍隊」保護，台灣民眾將能更有安全感。儘管此次地方選舉結果不會直接改變台灣的兩岸政策，但在北京持續對台施壓的背景下，各政黨的選舉表現，以及後續2028年總統大選的政治布局，仍備受外界關注。