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▲李易曬出小鬼（右）抱著兒子露出燦笑的舊照，讓粉絲看了忍不住淚崩。（圖／翻攝自李易Threads@leeyi527）

已故藝人黃鴻升（小鬼）在2020年9月16日因心臟主動脈剝離過世，突然的消息今仍是他的親友及粉絲心中的痛。而今（28）日小鬼迎來43歲冥誕，他的好友李易也於Threads曬出他抱著自己兒子燦笑的照片，再度讓粉絲們忍不住淚崩，留言表示：「永遠活在大家心中。」李易在今日於Threads分享小鬼與兒子的合照，紀錄他的43歲冥誕，「永遠的孩子王，生日快樂！看了好多以前你帶他們玩的影片，兩個小的都是發自內心的快樂！謝謝你帶給他們的歡樂！如同你帶給每一位還想念你的人快樂！」照片中，是小鬼抱起李易的兒子露出燦笑，而李易兒子則是整個騰空，對著鏡頭大笑比出YA的手勢，兩個人看起來都玩得非常開心，關係感覺非常親近。而久違看到小鬼的燦笑，也讓大批粉絲再度淚崩，「好想念，生日快樂～」、「一看到小鬼昔日的身影，想起他的好，還是瞬間鼻酸…」、「小鬼永遠活在大家心中。」小鬼在2020年9月16日過世，當天早上黃爸到他家裡探望，敲了半天房門都沒人回應，直到走到浴室門口才發現他倒在地上，只有嘴巴、鼻子有些微血跡，卻早已沒了生命跡象。而法醫判定，小鬼是因心臟主動脈剝離造成死亡；9月25日，家人完成火化後，將小鬼安置在陽明山臻善園，靜靜長眠。