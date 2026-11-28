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皮克敏11月「輝煌蘑菇」 巨大版最後4天加碼

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》全新活動即將登場，11月底「巨大輝煌蘑菇」加碼到4天。（圖／《Pikmin Bloom》）

皮克敏蘑菇怎麼打？4大種類獎勵差異、每月挑戰時機整理

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》除了收集飾品皮克敏外，玩家合力挑戰「打蘑菇」，更是獲取稀有道具與水果精華的核心玩法。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏蘑菇戰力怎麼提升？5大因素、組隊技巧一次看

今（28）日是九合一選舉投票日，民眾出門投票之餘，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家也別忘了把握11月底最後一波活動，加碼開放的「巨大輝煌蘑菇」，只到下周一（11月30日），《NOWNEWS》也透過本文整理月底蘑菇衝刺攻略，從出現時間、獎勵差異到戰力提升技巧，讓玩家投完票也能順手打蘑菇。《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇為「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，玩家每周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，官方也針對11月最後一個周末額外增加2天，讓巨大輝煌蘑菇從11月27日至30日連續4天登場。今天除了是投票日，也是巨大輝煌蘑菇加碼期間，玩家完成投票後，不妨利用外出的機會打開遊戲，看看附近是否有蘑菇可以挑戰，由於活動只到11月30日，想收集稀有神秘箱的玩家，記得把握最後幾天。《Pikmin Bloom》蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」4大類，獎勵各有不同。顏色菇必定掉落相同顏色的一般精華；元素菇有較高機率取得當季花種的特殊精華；活動菇擊敗後能獲得包含活動收集道具的神秘箱，巨型活動菇則會提供大量活動道具與水果獎勵。蘑菇挑戰也有月初、月中、月底的不同策略。月初可優先挑戰元素菇，累積當月主、副花所需的特殊精華；月中特殊精華足夠後，平日便可轉向活動菇，搭配種花任務收集道具；月底則視任務進度繼續打活動菇，或改打顏色菇補充一般精華。至於周末遇到巨大活動蘑菇，則建議優先參加，尤其本月最後一輪巨大輝煌蘑菇連續開放4天，玩家可以趁機衝刺收集獎勵。想提高蘑菇戰鬥獎勵，隊伍總戰力是重要關鍵，主要受到皮克敏品種、友好度、飾品、頭上花朵及蘑菇顏色5大因素影響，其中紫色皮克敏基礎戰力最高，有6點，其次是岩石皮克敏5點，8顆愛心全滿可增加20點，穿戴飾品再增加4點，頭上開著當月主打花朵則可增加5點。此外，攻打一般顏色蘑菇時，派遣相同顏色的皮克敏，每隻可獲得12點戰力加成，其他顏色則只有3點；若是火、水、水晶等元素蘑菇，只有對應屬性的皮克敏能夠參戰，並可獲得100點元素基礎屬性加成，玩家出戰前記得確認蘑菇種類，才能有效提高隊伍工作力。如果不想自行計算每隻皮克敏的戰力，也可以善用遊戲內建篩選器，將編隊排序切換為「工作力」，系統就會自動挑選戰力較高的陣容；若同色皮克敏數量不足，則可優先派遣滿心的紫色或岩石皮克敏補足。《Pikmin Bloom》11月活動已進入最後倒數，巨大輝煌蘑菇一路開放至11月30日，玩家今天投票完不妨順道散步、種花、挑戰蘑菇，除了把握月底加碼機會，也能趁著五週年活動結束前，盡可能補齊限定收集道具。