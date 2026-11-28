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▲國民黨台中市長候選人江啟臣表示投票後要回家做家事。（圖／讀者提供，2026.11.28）

盧秀燕從政30年首度陪投票 笑叮嚀：把老婆交代的家事做好

台中市長盧秀燕今（28）日上午陪同國民黨台中市長候選人江啟臣前往投票，江啟臣透露連日奔波太累了，昨晚倒頭就睡，半夜卻聽到太太講夢話喊「要去投票」，一旁的太太劉姿伶笑著補刀他「睡到打呼」。江啟臣表示，投完票後第一件事就是回家補做家事；盧秀燕盛讚江啟臣情緒管理極佳、個性冷靜且有條有理，「我對他沒什麼太大操心，今天希望候選人心情輕鬆，其他的工作交給我們來做。」江啟臣與太太劉姿伶在盧秀燕的陪同下，上午9時準時現身豐原區豐村國小投票所。受訪時媒體問及昨晚睡得如何，江啟臣先是笑著透露，太太這段期間壓力蠻大的，可能比較緊張，半夜還會說夢話喊「要去投票！」雖然自己也很累，但屬於倒頭就睡那一型；此時劉姿伶立刻補了一句「還有打呼」，讓現場眾人笑成一片。至於投完票打算做什麼，江啟臣表示，該努力的事情都已經全力以赴，接下來的決定就交給市民。他應該就是回家做家事，因為這段競選期間，家裡裡裡外外的事情都是老婆在操持，今天應該換他來補償一下。身為江啟臣競選總部主委的盧秀燕表示，自己從政30年來從未陪任何人投票，今日特地先趕來豐原陪江啟臣，之後再趕回北區投票，「在他最關鍵的時刻，我希望陪陪他」。她也笑說，江啟臣投完票可以回去做家事，但自己不行，江啟臣與台北市長蔣萬安兩邊陣營還有許多開票等內部選務工作必須整備，「所以我可能還會忙一點。」此時江啟臣立刻幽默補了一句「市長老公會幫她做！」盧秀燕也笑著回應「我先生平常會做家事，所以我沒什麼後顧之憂」，但最重要的還是希望候選人今天心情保持輕鬆，「其他的工作交給我們來做。」她也特別提醒，今天台中市氣溫24度、台北市23度，「這是人類最舒適的溫度，呼籲市民們踴躍出來投票。」談及對江啟臣的觀察，盧秀燕認為他已經做好萬全準備，個性也非常冷靜，「我對他很放心，一路上沒太讓我操心他個人的部分，我們主要操心的是選務。」她再度稱讚江啟臣情緒管理很好、做事有條有理，最後更不忘幽默叮嚀「他今天把家事好好做好就行了！老婆交代的事情，認真一點加以回報。」