我是廣告 請繼續往下閱讀

早上6點多就起床 林佳龍：早點投完還能做很多事

被問對選舉結果有無信心？林佳龍：對台灣民主有信心

投票率有望破7成？林佳龍笑回：滿接近的

2026九合一選舉今（28）日登場，全台各地投票所上午8時開放投票，外交部長林佳龍一早便前往台北市中山區的投票所排隊，甚至不到8點就已抵達現場。他透露，今天早上6點多就起床，考量若時間晚了，可能會有更多民眾排隊，因此決定提早出門。對於這次選舉，他表示，天氣好、民眾投票踴躍，雖然選情激烈，但投票過程平和，見證台灣民主的成熟，更強調「選舉會有勝負，台灣的民主一定是最大的贏家」。林佳龍今上午不到8點就抵達投票所排隊，面對媒體詢問現場人潮狀況，他表示，「出席率很踴躍啊，因為天氣好」，認為這次選舉雖然競爭激烈，但民眾仍能平和參與投票，展現台灣民主的成熟。至於為何這麼早就來投票？林佳龍透露，他早上6點多便已起床，依照過去的經驗，晚一點可能會有更多人排隊，因此選擇提早到場，「早一點來排，那投完票又可以去做很多事情」。媒體進一步詢問，是否對今日選舉結果有信心？林佳龍回應，「我覺得對台灣的民主有信心」，他也表示幾位候選人都非常投入，也展現出最好的一面。林佳龍指出，民主最後是選賢與能，由人民做主，相信大家都會以正面的心情迎接選舉結果。他也提到，自己從事外交工作有很深的體會，「台灣的民主是我們最大的資產」，即使選舉有勝負，台灣民主仍是最大的贏家。由於現場排隊人潮不少，媒體也詢問，依照林佳龍過去的選舉經驗，今日投票率是否有機會突破7成？對此，林佳龍笑著回答「滿接近的喔！」