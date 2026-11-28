正確折法是「上下內折三摺」最保險、而非「左右對折」，主要原因在於避免印泥蓋到隔壁格，若折錯造成開票人員無法判定，最終可能變成廢票。

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選票折錯可能變成廢票？正確折法教學

步驟一：向內對折（蓋章面朝內）

步驟二：避開印泥處

步驟三：不需壓死折痕

根據中選會《公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例》，疊折反印、大多數時間仍屬有效票

投票過程還有哪些需要注意？

投錯票匭怎麼辦？確認仍算有效票

台灣2026九合一地方選舉今（28）日熱鬧展開，投票過程也有許多細節需要注意，就連選票折法都要特別留意。《NOWNEWS今日新聞》提醒民眾，在投完票、蓋完印泥之後，中選會並未規定單一制式折法，網站上寫明，只要「不讓他人看到圈選內容」且「能順利投入票匭」即可。但為避免印泥反印造成開票爭議，無論是直式的「候選人選舉票」或橫式「政黨票、公投票」，投完票後建議採用「上下內折三摺」最保險。先將選票最下緣向上折起約1/3或1/2，長票可折兩次成三等份。折疊時盡量讓折線落在空白處，不要直接壓在剛蓋好的紅色印泥正上方。輕輕折合遮住內容即可，太用力壓扁容易把未乾的印泥壓印到對面紙張。實際上，，因為反印的圖案是左右鏡像相反的，開票人員仍能透過視覺辨識、哪一個才是原本蓋下的圈選印記，但若印泥造成判斷混亂，最終無法判定哪一面才是正面，仍可能被視為廢票，因此正確折法依舊很重要。針對首投族，NOWNEWS也整理出其他投票注意事項，包含必須使用遮屏內提供的紅色塑膠圈選章（印記為「卜」字形）。使用個人私章或按指印圈選，該張選票直接視為無效票（廢票）。另外領取多張選票時，請分開平放在桌面上逐張蓋章。疊在一起蓋容易造成印泥透背或沾染到下一張選票。最後投完票後，勿吹氣、或用衛生紙擦拭印泥，正確作法是蓋完稍微停留1至2秒即可，用衛生紙擦拭反而容易把印泥抹糊。每種選票（例如縣市長、議員、里長、公投票）都有對應顏色的票匭。投入前請先核對選票顏色與票匭上的標示。萬一不小心投錯票匭，該張選票依然有效，開票時選務人員會將其歸入正確的票種一起計算，無須過度驚慌。