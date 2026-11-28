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半夜一點高鐵還在開「整車滿座」！乘客全拍手：守護民主的神

超爆扯的....凌晨一點我竟然在國道一號南屯交流道北上路段看到高鐵往南下開，原本以為是不是測試新車，結果上面滿滿都是人

▲高鐵首度疏運加開紅眼班次，讓民眾即便在半夜都還是有車可以返鄉投票。（圖/Threads）

自由座新制不是最強！高鐵首度加開紅眼班次解鎖被讚爆

首度在疏運政策祭出深夜紅眼班次，不僅照料到比較晚下班的上班族，還有不想在尖峰時段人擠人的乘客有更多選擇性，票價甚至還有優惠77折

但是這次疏運規模可是超過2024年總統大選的719班次，創下歷屆選舉的總紀錄！

台灣高鐵為了因應這波返鄉人潮，在幾週前就已經宣布幾大疏運措施，結果昨天真的完美落實，尤其是最大招「首度增開紅眼班次」到凌晨，讓許多人即便深夜都有高鐵可以返鄉，討論熱度甚至比自由座新制還要更高。對於這次前所未有的疏運大成功，官方也在社群感性發文表示：「董事長、總經理都親自到車站及前進指揮所了解疏運情形，謝謝今晚在車站耐心等候的大家。」不少乘客都給予正面評價大讚：「高鐵是守護民主的神！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「，超級扯半夜欸！還真的是第一次看到這個畫面，這些人都是要回家投票的吧！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「高鐵你本鐵辛苦了，所有站務人員與司機、隨車人員也辛苦了」、「高鐵這次真的疏運做得太漂亮了！紅眼班次我再說一次推爆！」這次雖然事前一直在討論返鄉自由座「閘門管制」新制問題，不過實際在昨日返鄉尖峰時，更受到討論的是高鐵開大招，，果真成功完美分流。除此之外，這次高鐵總計加開班次有71班，總疏運班次達到749班次，光這樣看可能還無感，高鐵也在社群平台發文表示：「謝謝今晚在車站耐心等候的大家，辛苦了，這是高鐵第一次於南港、台北、板橋三站實施自由座閘門管制，第一次分批放行，我們不敢大意，站務同仁一邊留意人潮，一邊為旅客指引方向；月台上要盡力留出足夠的空間，閘門外也希望讓大家能少等一會兒。」高鐵也提到：「董事長、總經理也親自到車站及前進指揮所，了解現場疏運情形，並討論如何視現場狀況調整，讓運作更順暢。」留言區也湧入許多返鄉民眾給予高度評價以及鼓勵，相當暖心。