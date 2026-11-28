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2026九合一選舉，各位現任、前任政壇人物陸續完成投票，行政院院長卓榮泰一早也前往內湖區三民國中投開票所，履行公民權利。現場傳媒問到，卓院長看起來精神還不錯，昨天睡眠狀況是否良好，今天心情如何？卓榮泰坦言，昨晚確實蠻晚就寢，因為還在看一些活動之後的狀況，並了解一些今天的部署。接著，卓榮泰表示，希望每位國民都能來參與這樣的公民權利，首先他要對所有候選人說聲「辛苦了」，也感謝所有候選人經過這麼長時間，也都完成一項偉大的民主工程。另外，從中央到各縣市的選委會，卓榮泰也喊話稱，今天還有一整天的任務要去執行，至於警調人員，這段時間對於治安、安全方面的維護也都用盡了心力，今天也希望、要求他們把最後工作，完整的執行完畢。最後，卓榮泰將焦點帶到全國人民，感謝大家共同行使公民權利。被問到投票完的行程或規劃，卓榮泰則回覆稱，還是會持續注意今天各地的秩序，包括投票秩序以及社會維安問題，4點之後也會緊盯所有投開票的工作，希望能順利、正確、迅速地完成，讓國人能在第一時間就掌握情況。