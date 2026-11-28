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談網軍現象會揪心！黃國昌：對台灣民主不是好事

民眾黨主席黃國昌今（28）日一早現身投票所投票，受訪時談及網軍及口碑行銷現象，直言相關問題在台灣社會已經存在多年，過去幾年不僅沒有緩解，反而變本加厲，對台灣民主並不是好事。他也以2019年賴清德曾呼籲蔡英文的網軍停止攻擊為例，強調掌握權力的人應該懂得謙卑、學會反省，不希望發生在自己身上的事情，也不應加諸在別人身上。針對這次選舉是否有信心，黃國昌並未正面談論選情，而是呼籲民眾把握好天氣踴躍出門投票，強調這才是今天最重要的事情。至於民眾黨在新北市議會希望成立黨團，是否有機會朝目標邁進？黃國昌則打趣表示，「好像現在這個時候，不要談什麼跟投票結果有關係的事情，比較不會被找麻煩」，隨後再次感謝媒體，並呼籲民眾一起出門投票。另外，黃國昌日前在與沈玉琳對談的節目中談及網軍現象及口碑行銷，再度被問及相關議題時，他指出，這樣的現象在台灣社會已經發生好幾年，回顧2019年，當時賴清德曾呼籲蔡英文的網軍停止對他的攻擊，即使是不支持賴清德的人，聽到這番話，心裡也會感到揪心，認為台灣不應該出現這樣的情況。黃國昌進一步表示，令人遺憾的是，過去幾年網軍相關問題不僅沒有緩解，反而變本加厲，對台灣民主並不是好事。他認為，掌握權力的人應該懂得謙卑、學會反省，也不應該將自己不希望遭遇的事情加諸在別人身上。投票現場方面，媒體詢問黃國昌怎麼獨自前來、家人沒有陪同，他笑說：「他們還在休息。」逗得現場一陣笑聲。被問到前一晚睡眠狀況，黃國昌透露，昨天回到家很晚了，已經過午夜了，那因為過去這幾天，其實大家都很辛苦，自己也很快就睡著了。至於晚間開票之夜的安排，黃國昌表示，將前往民眾黨中央黨部，陪同黨部一級主管共同觀看開票，待開票進行到一定時間後，將循過往慣例召開記者會。