我是廣告 請繼續往下閱讀

心情期待又緊張 蕭美琴呼籲民眾踴躍投票

昨晚10點半才從中部返家 蕭美琴：投完票要洗衣服

投票帶了什麼幸運小物？蕭美琴笑曝「三寶」

2026九合一選舉今（28）日登場，副總統蕭美琴上午前往投票所投下神聖一票，陪同的有民進黨新北市長候選人蘇巧慧。被問到對這次選情是否有信心？蕭美琴坦言「非常期待，但是又有點緊張」，並呼籲民眾踴躍投票。她也透露，昨晚從中部返程已經10點半，心情難免緊張，今天投完票後終於有時間洗衣服、運動，透過做家事緩解心情。蕭美琴今上午在新北市永和區投票，面對媒體詢問對這次選情是否有信心，她表示，「我非常地期待，但是又有點緊張」，強調每一張選票都非常重要，呼籲大家一定要出來投票。談到上午觀察到的投票狀況，蕭美琴指出，看到許多民眾踴躍參與，也非常珍惜手中的選票，希望今天投票過程一切平順，讓大家都能順利選出自己想要的人。被問到前一晚是否睡得好？蕭美琴透露，昨天從中部回來時已經晚上10點半，坦言心情也滿緊張的。不過，她表示，今天完成投票這項神聖任務後，終於有時間可以洗衣服、運動一下，緩解心情並抱持最好的期待。媒體也好奇，蕭美琴過去似乎每次投完票都會回家做家事，是否已經成為慣例？她笑著表示，因為平時行程和工作較多，「其實有時候做家事也是一種療癒跟平穩心情、重新調整的方式」。至於被問今天有沒有特別攜帶幸運小物？蕭美琴笑說，「我今天帶了三寶」，就是身分證、投票通知單，還有印章。對於是否有特別向候選人加油，蕭美琴表示，「我當然有我的期待」，也希望大家的努力都能看到自己想要的結果。訪問結束前，蕭美琴也不忘關心現場記者「那你們都投票了嗎？」得知部分記者尚未投票後，也提醒大家趕快完成工作、去行使投票權。