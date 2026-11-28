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8名海外華人網紅來台觀選！親身體驗藍綠候選人掃街拜票

候選人沒嚴密維安、民眾能近距離合照！公子沈：中國至少落後台灣50年

六四學運領袖來台觀選數度熱淚盈眶：當年追求的民主就是這樣

台灣候選人拜票比美國還辛苦？他讚：這就是民主的力量

前香港媒體人談選舉自由：民主的吵鬧勝過恐怖的寧靜

2026年九合一大選今（28）日登場，選舉盛況也吸引海外人士關注。8名來自美國、加拿大、澳洲及南韓的海外華文時政網紅及評論員，25日起展開為期6天的訪台觀選行程，近距離感受台灣候選人拜票、掃街及選民熱情參與的選舉文化。擁有109萬訂閱的YouTuber「公子沈」直言，單就政治進步程度而言，中國至少落後台灣50年；曾參與1989年六四民主運動的學生領袖吳建民則感嘆，當年他們所追求的民主，正是如今台灣的模樣。根據《美國之音》報導，應台北市信民兩岸研究協會及印太戰略智庫邀請，來自加拿大的公子沈、張堯，美國的吳建民、李肅、利世民、方菲，以及澳洲的真飛、南韓的文睿等8名活躍於海外的華文時政網紅及評論員，25日起赴台展開觀選行程。這8名網紅的YouTube頻道訂閱數合計近300萬人，訪台首晚便前往全台人口最多的新北市，分別參與民進黨新北市長候選人蘇巧慧的宮廟參拜行程，以及國民黨新北市長候選人李四川的夜市掃街行程，近距離觀察台灣選舉的基層動員及候選人與民眾互動的情況。擁有109萬訂閱的加拿大華裔YouTuber公子沈表示，最令他印象深刻的是，台灣民眾可以近距離與沒有嚴密維安措施的候選人握手、聊天及合照。尤其蘇巧慧的宮廟參拜行程，將祈求勝選與基層互動結合，現場鑼鼓喧天、鞭炮聲不斷，支持者一邊輕鬆聊天、一邊享用甜品，讓他彷彿置身於一場選舉嘉年華。公子沈認為，台灣的民主選舉對中國民眾具有「巨大的吸引力」，因為兩岸在政治發展上的差距相當懸殊，光就政治進步程度而言，中國所謂的「全過程人民民主」，至少落後台灣50年。他指出，中國民眾長期生活在以官員權力為中心的政治體制下，難以擺脫官民之間如同「主子與奴才」的階級觀念，即使再花50年時間，也未必能追上台灣。此外，公子沈參觀中正紀念堂新推出的「自由花蕊」特展後也感觸良多。他指出，展覽中呈現國民黨威權統治時期查禁歌曲、箝制人民言論及思想的歷史，類似情況如今仍在中國發生。擁有19萬訂閱的美籍華裔YouTuber吳建民，曾是1989年六四民主運動期間南京學運的學生領袖之一，此次已是他第3度來台觀選。吳建民直言，「1989年，我們爭取的中國社會的民主，就是台灣現在這個樣子。」他表示，走入台灣基層、親眼目睹民眾參與政治的熱情，以及許多年輕世代投入選舉，讓他感受到台灣選舉文化的成熟，也重新燃起當年參與民主運動時所懷抱的希望。吳建民坦言，每次來台觀選都讓他感觸良多，經常激動到熱淚盈眶，因為他期盼有朝一日，中國民眾也能像台灣人一樣，自行選出自己的領導人，人人都能享有言論自由及民主生活。此次新北市選戰也讓吳建民留下深刻印象，包括李四川在現任市長侯友宜陪同下掃街拜票，展現政治傳承的景象，以及蘇巧慧支持者在宮廟展現的高度熱情，都讓他感受到台灣選舉文化的活力。曾任《美國之音》資深編輯、目前經營YouTube頻道「李肅Hi5第一頻道」的李肅則表示，自己對選舉場合並不陌生，但近距離觀察台灣候選人努力接觸每一位選民的情況後，認為台灣候選人拜票甚至比美國候選人還要辛苦。「這充分反映了選民的力量，每一位選民，對候選人來說都是必須爭取的，這就是民主的力量，就是每一張票都重要。」李肅認為，這種每張選票都具有同等價值的民主形式，也是中國民眾所渴望的，因為這將提升每一位中國人的政治地位。不過，他認為，中共不可能接受台灣這種由人民授予政治權力的民主選舉制度。李肅也指出，台灣雖然直到1996年才舉行首次總統直選，但早在1951年，台北市便已選出無黨籍市長吳三連，凸顯兩岸政治發展歷程的差異。曾任職香港《蘋果日報》的時政評論員利世民，則以香港選舉制度的變化為例，凸顯台灣民眾擁有自由選擇候選人權利的珍貴。利世民指出，香港民眾在2019年區議會選舉中，以超過7成的投票率讓多數親中派政治人物落敗，隨後北京卻全面修改香港選舉制度，大幅限縮參選資格。他認為，北京持續介入台灣選舉，最終目的是摧毀民眾對民主制度的信任。針對外界有時批評民主政治過於吵鬧，利世民也感嘆，「他們說民主有很多噪音，但我希望他們明白，恐怖就是絕對的寧靜。」