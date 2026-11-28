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民進黨台中市長候選人何欣純今（28）日上午由競總主委蔡其昌陪同前往投票，她透露昨天選前最後衝刺實在太忙、沒吃什麼東西，回家後想吃宵夜果腹，但擔心吃泡麵今天一早會水腫，只好忍痛改煮餛飩湯。她感性表示，選戰終於告一段落，希望今天能有好的結果，讓台中市迎來一個全新開始。何欣純今日上午9時30分在立委蔡其昌與3位大里區市議員張芬郁、李天生、林德宇陪同下，現身大里區爽文國中投票所完成投票。談及昨晚「欣洋之夜」造勢晚會的熱烈盛況，她特別感謝所有「小欣肝」、「小水滴」以及市民朋友給予滿滿的熱情；如今選戰告一段落，期許今天能開出好成績，給台中市一個新的開始，對於市民朋友的最終選擇，自己也一定會全力以赴。被媒體問及昨晚睡得如何，何欣純表示自己平時生活一向規律，昨晚睡得還不錯，倒是昨天一整天行程滿檔、忙到沒什麼吃東西，回家後忍不住補了一頓宵夜。媒體好奇追問是自己下廚還是買在地美食？她笑著透露「本來很想吃泡麵」，但實在很怕今天起床臉會水腫，只好忍痛放棄，改為自己下廚煮餛飩湯，「餛飩、水餃對我來說是最方便的」。