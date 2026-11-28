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國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今（28）日上午在救護人員及助理陪同下，搭乘119救護車前往湖口鄉新湖國小投開票所，並以推床式擔架現身完成投票。她投票後受訪表示，昨晚結束選前之夜返家後，依照醫師指示開始進食流質食物，直到今天上午經醫師評估恢復狀況後，才獲准外出投票，並感謝外界關心。徐欣瑩上午近9時抵達投開票所，當時左手背仍留有靜脈留置針，神情略顯虛弱。由於推床式擔架體積較大，無法直接進入教室，她在家人及助理攙扶下起身，緩步走進投票所完成圈票。投票結束後，徐欣瑩接受媒體訪問，表示為了出席昨晚選前之夜，醫師要求返院後一定要開始進食流質食物，今早投票才會准假。所以昨晚開始有進食。徐欣瑩說，早上醫師看了狀況才准許她出來，投下自己神聖的一票。面對媒體關心身體狀況，徐欣瑩沒有多作回應，僅連聲向現場媒體及工作人員致謝。隨後在隨行人員攙扶下緩步離開，沿途也有民眾上前關心，她則揮手、點頭致意。