2026年九合一地方選舉於今（28）日舉行，預計選出6位直轄市長與16位縣市首長，共計22席縣市首長，以及地方公職人員等，另外「全國性公民投票第22案」也同步舉行。全台白天多雲到晴，一早各地投票所湧現人潮，民眾出門投票時務必攜帶「投票三寶」，身分證、印章及投票通知單，而本次投票時間為早上8點至下午4點，4點起於投票所現場開票，最終選舉結果依中選會公布資訊為主。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲2026九合一選舉於11/28舉行，一早投票所湧現民眾排隊投票。（圖／攝影中心） ▲2026九合一選舉於1128舉行，本次有縣市首長、地方公職人員及同步舉行公投投票。（圖／攝影中心） ▲提醒您，投票時務必攜帶「投票三寶」：身分證、印章及投票通知單。（圖／攝影中心） ▲民眾投票時請依選票顏色投入相對應票箱，並留意切勿亮票以免觸法。（圖／攝影中心） ▲投票時請注意，不可使用投票所提供以外的圈選工具、按指印或簽名。（圖／攝影中心） 更多「里長與公投選情」相關新聞。 相關新聞 投票細節要注意！「選票正確折法」一堆人不會：折錯恐直接變廢票投票前先看這篇！4大禁令一覽 LINE拉票最高可罰100萬今投票天氣晴朗舒適！吳德榮：入夜低溫探14度 下周回暖衝破30度今天投票要帶什麼？手機規定、投票到幾點速看 蓋錯也是無效票 林家伃編輯記者I型人格，熱愛美食、喜歡動手烘焙。因為從小坐在記者老爸身邊看他敲鍵盤寫稿，耳濡目染下自然而然就踏入媒體圈。曾經擔任節目執行製作、新聞編輯與影音編輯，但始終沒當過記者（沒繼承到老爸的寫稿功力）。在電視台...作品集 2026年九合一地方選舉全國性公民投票第22案直轄市長縣市首長地方公職人員投票所投票三寶中選會九合一選舉投票