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▲2026九合一選舉於11/28舉行，一早投票所湧現民眾排隊投票。（圖／攝影中心）

▲2026九合一選舉於1128舉行，本次有縣市首長、地方公職人員及同步舉行公投投票。（圖／攝影中心）

▲提醒您，投票時務必攜帶「投票三寶」：身分證、印章及投票通知單。（圖／攝影中心）

▲民眾投票時請依選票顏色投入相對應票箱，並留意切勿亮票以免觸法。（圖／攝影中心）

▲投票時請注意，不可使用投票所提供以外的圈選工具、按指印或簽名。（圖／攝影中心）

2026年九合一地方選舉於今（28）日舉行，預計選出6位直轄市長與16位縣市首長，共計22席縣市首長，以及地方公職人員等，另外「全國性公民投票第22案」也同步舉行。全台白天多雲到晴，一早各地投票所湧現人潮，民眾出門投票時務必攜帶「投票三寶」，身分證、印章及投票通知單，而本次投票時間為早上8點至下午4點，4點起於投票所現場開票，最終選舉結果依中選會公布資訊為主。