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藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷，今（28日）上午已完成2026九合一大選的個人投票程序，他對現場傳媒表示，心情相當不錯，有太多感動和感謝，無論誰是下一任市長，都希望能好好守護、打造嘉義市。張啓楷指出，這場選舉印證了嘉義是民主的地方，民主交流的水準之高，也很期待透過平和、理性的過程，不管誰當選，都希望新一任市長，能夠用心打造這座城市，讓更多已經外漂的年輕人，能有機會回來，享有一個安居樂業、成家生子的好環境。張啓楷也喊話嘉義人，要一同捍衛蘭潭水庫，嘉義市民要喝乾淨的水，不喝有毒的光電水，希望新任市長一定要守護蘭潭。最後，被問到投票之後，是否有什麼行程或規劃，張啓楷則回應說，這次有太多好朋友的支持與愛護，他打算先回競選總部、找個安靜的地方，一一打電話致謝。張啓楷也打趣地說，自己要找時間去染個頭髮，並把這陣子長出來的鬍子剃乾淨。