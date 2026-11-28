我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 球員 正負值 1 莫蘭特 +14.2 2 里拉德 +11.1 3 克林根 +10.3 4 揚布拉德 +7.5 5 哈勒戴 +5.9 6 阿夫迪亞 +5.6 7 肯特 -0.8 8 波特 -1.1 9 羅威 -2.1 10 卡爾森 -2.9 11 卡馬拉 -3.4 12 克雷伊奇 -5.2 13 楊瀚森 -9.1 14 西索科 -14 15 亨德森 -14.8

比較項目 金州勇士（客） 波特蘭拓荒者（主） 關鍵影響分析 賽季／小組賽戰績 10勝8負（C組 2勝1負） 12勝6負（C組 2勝1負） 西區C組四隊同為2勝1負，本場輸球即淘汰出局 主客場戰績 客場 2勝7負 主場 4勝2負 勇士客場抗壓性偏弱，拓荒者佔據主場地利優勢 主要傷兵名單 柯瑞、巴特勒、穆迪、波爾津吉斯 楊瀚森（左腳踝扭傷）、里拉德、莫蘭特、夏普 楊瀚森本季首因傷缺陣，錯過對位勇士薄弱禁區良機 本場焦點主力 倫德博格、波傑姆斯基、格林、巴錫 阿夫迪亞、克林根、哈勒戴、卡爾森 哈勒戴頂替里拉德先發，卡爾森接替第三中鋒輪換 ESPN勝率預測 18.5% 81.5% 拓荒者進攻效率聯盟第5、防守第7，整體戰力占優

美國職籃（NBA）盃小組賽迎來關鍵生死戰，目前戰績12勝6負高居西區第6的波特蘭拓荒者，今（28）日在主場摩達中心（Moda Center）迎戰10勝8負的金州勇士。兩隊在「西區死亡C組」同樣累積2勝1負，與洛杉磯湖人、聖安東尼奧馬刺並列，此役是名副其實的「輸球即出局」背水一戰。然而賽前拓荒者官方更新傷病報告，陣中備受矚目的中國長人楊瀚森因左腳踝扭傷確定高掛免戰牌，不僅寫下個人本季首度因傷缺陣紀錄，更遺憾錯過在NBA盃關鍵戰舞台證明自己的大好機會；同時主控里拉德（Damian Lillard）也因右小腿緊繃臨時缺陣，讓拓荒者戰力面臨雙重考驗。拓荒者近期接連擊敗東區龍頭費城76人與西區強權聖安東尼奧馬刺，團隊士氣正值高峰。在上一場力克馬刺的比賽中，二年級中鋒楊瀚森好不容易擠進球隊輪換陣容，替補上陣抓下2個進攻籃板並送出1次助攻，在場期間更助隊淨勝對手；賽後總教練諾里（Tyson Norvell / Nori）還在更衣室公開點名表揚：「瀚森，你上場時打得非常好！」眼看狀態逐漸加溫、且今日對手勇士禁區陣容相對薄弱，原本外界普遍看好楊瀚森能獲得更多上場表現空間，沒想到他卻在賽前訓練中意外扭傷左腳踝，傷情狀態從「出戰成疑」直接降級為「因傷缺陣」。這不僅是楊瀚森本季首度因傷休戰，也是拓荒者開季前19場比賽中他第8度缺席（前11場出賽場均上場8.4分鐘，貢獻2.9分、2.3籃板、0.8助攻，個人正負值-9.1位居全隊倒數第3）。隨著楊瀚森傷停，前役遭棄用的卡爾森（Branden Carlson）將重新頂上拓荒者第三中鋒位置；而楊瀚森則力拚在11月30日對陣紐奧良鵜鶘之戰健康復出。除了楊瀚森之外，拓荒者今日也遭遇嚴重傷病潮，包括里拉德（右小腿緊繃）、莫蘭特（Ja Morant，左腿筋拉傷）、夏普（Shaedon Sharpe，右膝半月板傷勢）、克雷伊奇（Vít Krejčí，左腳踝骨折）與揚布拉德（Jahmir Youngblood，右腳骨挫傷）全數無法上陣，教練團改由資深後衛哈勒戴（Jrue Holiday）頂替里拉德先發，搭配阿夫迪亞（Deni Avdija，場均24.9分6.6籃板6.1助攻）與禁區支柱克林根（Donovan Clingan，場均11.3分11.1籃板2.1阻攻）扛起攻守大旗。所幸對手勇士同樣傷兵滿營，包含當家球星柯瑞（Stephen Curry，右側腹斜肌撕裂）、巴特勒（Jimmy Butler，右膝前十字韌帶手術）、穆迪（Moses Moody，左髕腱手術）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）均缺陣，且勇士本季客場戰績僅2勝7負。根據ESPN賽前勝率預測，陣容深度更勝一籌的拓荒者勝率依然高達81.5%（勇士僅18.5%）。在西區C組湖人、馬刺、拓荒者與勇士4隊同為2勝1負的混戰局面下，拓荒者今日只要守住主場拿下勝利，便能保住晉級NBA盃八強淘汰賽的生機。