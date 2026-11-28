美國職籃（NBA）盃小組賽迎來關鍵生死戰，目前戰績12勝6負高居西區第6的波特蘭拓荒者，今（28）日在主場摩達中心（Moda Center）迎戰10勝8負的金州勇士。兩隊在「西區死亡C組」同樣累積2勝1負，與洛杉磯湖人、聖安東尼奧馬刺並列，此役是名副其實的「輸球即出局」背水一戰。然而賽前拓荒者官方更新傷病報告，陣中備受矚目的中國長人楊瀚森因左腳踝扭傷確定高掛免戰牌，不僅寫下個人本季首度因傷缺陣紀錄，更遺憾錯過在NBA盃關鍵戰舞台證明自己的大好機會；同時主控里拉德（Damian Lillard）也因右小腿緊繃臨時缺陣，讓拓荒者戰力面臨雙重考驗。
楊瀚森首因傷缺陣 卡爾森重回第三中鋒
拓荒者近期接連擊敗東區龍頭費城76人與西區強權聖安東尼奧馬刺，團隊士氣正值高峰。在上一場力克馬刺的比賽中，二年級中鋒楊瀚森好不容易擠進球隊輪換陣容，替補上陣抓下2個進攻籃板並送出1次助攻，在場期間更助隊淨勝對手；賽後總教練諾里（Tyson Norvell / Nori）還在更衣室公開點名表揚：「瀚森，你上場時打得非常好！」
眼看狀態逐漸加溫、且今日對手勇士禁區陣容相對薄弱，原本外界普遍看好楊瀚森能獲得更多上場表現空間，沒想到他卻在賽前訓練中意外扭傷左腳踝，傷情狀態從「出戰成疑」直接降級為「因傷缺陣」。這不僅是楊瀚森本季首度因傷休戰，也是拓荒者開季前19場比賽中他第8度缺席（前11場出賽場均上場8.4分鐘，貢獻2.9分、2.3籃板、0.8助攻，個人正負值-9.1位居全隊倒數第3）。
隨著楊瀚森傷停，前役遭棄用的卡爾森（Branden Carlson）將重新頂上拓荒者第三中鋒位置；而楊瀚森則力拚在11月30日對陣紐奧良鵜鶘之戰健康復出。
西區C組四隊同為2勝1負 拓荒者勝率仍高達81.5%力拚晉級
除了楊瀚森之外，拓荒者今日也遭遇嚴重傷病潮，包括里拉德（右小腿緊繃）、莫蘭特（Ja Morant，左腿筋拉傷）、夏普（Shaedon Sharpe，右膝半月板傷勢）、克雷伊奇（Vít Krejčí，左腳踝骨折）與揚布拉德（Jahmir Youngblood，右腳骨挫傷）全數無法上陣，教練團改由資深後衛哈勒戴（Jrue Holiday）頂替里拉德先發，搭配阿夫迪亞（Deni Avdija，場均24.9分6.6籃板6.1助攻）與禁區支柱克林根（Donovan Clingan，場均11.3分11.1籃板2.1阻攻）扛起攻守大旗。
所幸對手勇士同樣傷兵滿營，包含當家球星柯瑞（Stephen Curry，右側腹斜肌撕裂）、巴特勒（Jimmy Butler，右膝前十字韌帶手術）、穆迪（Moses Moody，左髕腱手術）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）均缺陣，且勇士本季客場戰績僅2勝7負。根據ESPN賽前勝率預測，陣容深度更勝一籌的拓荒者勝率依然高達81.5%（勇士僅18.5%）。在西區C組湖人、馬刺、拓荒者與勇士4隊同為2勝1負的混戰局面下，拓荒者今日只要守住主場拿下勝利，便能保住晉級NBA盃八強淘汰賽的生機。
11月28日 NBA盃西區C組生死戰：勇士 @ 拓荒者 重點對陣資訊
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拓荒者近期接連擊敗東區龍頭費城76人與西區強權聖安東尼奧馬刺，團隊士氣正值高峰。在上一場力克馬刺的比賽中，二年級中鋒楊瀚森好不容易擠進球隊輪換陣容，替補上陣抓下2個進攻籃板並送出1次助攻，在場期間更助隊淨勝對手；賽後總教練諾里（Tyson Norvell / Nori）還在更衣室公開點名表揚：「瀚森，你上場時打得非常好！」
眼看狀態逐漸加溫、且今日對手勇士禁區陣容相對薄弱，原本外界普遍看好楊瀚森能獲得更多上場表現空間，沒想到他卻在賽前訓練中意外扭傷左腳踝，傷情狀態從「出戰成疑」直接降級為「因傷缺陣」。這不僅是楊瀚森本季首度因傷休戰，也是拓荒者開季前19場比賽中他第8度缺席（前11場出賽場均上場8.4分鐘，貢獻2.9分、2.3籃板、0.8助攻，個人正負值-9.1位居全隊倒數第3）。
隨著楊瀚森傷停，前役遭棄用的卡爾森（Branden Carlson）將重新頂上拓荒者第三中鋒位置；而楊瀚森則力拚在11月30日對陣紐奧良鵜鶘之戰健康復出。
|排名
|球員
|正負值
|1
|莫蘭特
|+14.2
|2
|里拉德
|+11.1
|3
|克林根
|+10.3
|4
|揚布拉德
|+7.5
|5
|哈勒戴
|+5.9
|6
|阿夫迪亞
|+5.6
|7
|肯特
|-0.8
|8
|波特
|-1.1
|9
|羅威
|-2.1
|10
|卡爾森
|-2.9
|11
|卡馬拉
|-3.4
|12
|克雷伊奇
|-5.2
|13
|楊瀚森
|-9.1
|14
|西索科
|-14
|15
|亨德森
|-14.8
除了楊瀚森之外，拓荒者今日也遭遇嚴重傷病潮，包括里拉德（右小腿緊繃）、莫蘭特（Ja Morant，左腿筋拉傷）、夏普（Shaedon Sharpe，右膝半月板傷勢）、克雷伊奇（Vít Krejčí，左腳踝骨折）與揚布拉德（Jahmir Youngblood，右腳骨挫傷）全數無法上陣，教練團改由資深後衛哈勒戴（Jrue Holiday）頂替里拉德先發，搭配阿夫迪亞（Deni Avdija，場均24.9分6.6籃板6.1助攻）與禁區支柱克林根（Donovan Clingan，場均11.3分11.1籃板2.1阻攻）扛起攻守大旗。
所幸對手勇士同樣傷兵滿營，包含當家球星柯瑞（Stephen Curry，右側腹斜肌撕裂）、巴特勒（Jimmy Butler，右膝前十字韌帶手術）、穆迪（Moses Moody，左髕腱手術）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）均缺陣，且勇士本季客場戰績僅2勝7負。根據ESPN賽前勝率預測，陣容深度更勝一籌的拓荒者勝率依然高達81.5%（勇士僅18.5%）。在西區C組湖人、馬刺、拓荒者與勇士4隊同為2勝1負的混戰局面下，拓荒者今日只要守住主場拿下勝利，便能保住晉級NBA盃八強淘汰賽的生機。
11月28日 NBA盃西區C組生死戰：勇士 @ 拓荒者 重點對陣資訊
|比較項目
|金州勇士（客）
|波特蘭拓荒者（主）
|關鍵影響分析
|賽季／小組賽戰績
|10勝8負（C組 2勝1負）
|12勝6負（C組 2勝1負）
|西區C組四隊同為2勝1負，本場輸球即淘汰出局
|主客場戰績
|客場 2勝7負
|主場 4勝2負
|勇士客場抗壓性偏弱，拓荒者佔據主場地利優勢
|主要傷兵名單
|柯瑞、巴特勒、穆迪、波爾津吉斯
|楊瀚森（左腳踝扭傷）、里拉德、莫蘭特、夏普
|楊瀚森本季首因傷缺陣，錯過對位勇士薄弱禁區良機
|本場焦點主力
|倫德博格、波傑姆斯基、格林、巴錫
|阿夫迪亞、克林根、哈勒戴、卡爾森
|哈勒戴頂替里拉德先發，卡爾森接替第三中鋒輪換
|ESPN勝率預測
|18.5%
|81.5%
|拓荒者進攻效率聯盟第5、防守第7，整體戰力占優