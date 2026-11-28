全台「最難預約Buffet」搶位大戰時間快筆記！漢來美食旗下頂級自助餐品牌「島語自助餐廳」正式公告，2026年12月1日（二）上午11:00開放2027年2月訂位。同步公開最新大巨蛋店春節訂位公告、小年夜收費標準同一般假日好划算，《NOWNEWS今日新聞》整理各店線上預訂、現場訂位、電話訂位資訊一次掌握。
島語12/1開放訂位！明年2月吃到飽 大巨蛋店春節收費、預約公告
漢來美食旗下受封為「全台最難訂位吃到飽餐廳」的島語自助餐廳，目前繼台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共計有4家分店，全新開幕台北大巨蛋店。
官方最新訂位公告來了！根據島語臉書表示，配合每月1日開放後2個月訂位的慣例，2026年12月1日（二）上午11:00 將同步開放 2027年2月 一般用餐時段預約訂位。
同步公開島語大巨蛋店春節訂位公告：
2026年12月10日（四）上午11:00，開放春節除夕2027年2月5日（五）至初五2月10日（三）訂位。
◾️除夕2月5日（五）、初二2月7（日）僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。
◾️小年夜2月4日（四）收費方式同一般假日，2026年12月1日（一）上午11:00起開放預訂。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，親友年節團聚用餐選這時段最划算。
◾️線上訂位用餐人數限制：使用inline系統預約將採取「簡訊驗證」機制；每組用餐人數限7位（含）以下，8位（含）以上多人聚餐，需透過現場訂位、電話訂位（每組上限16人）。
提醒大家，每人限訂1組，完成訂位後恕不接受更改訂位姓名、電話資訊，亦不可將一組訂位拆分為多組；春節連假期間不適用各項優惠。
島語春節餐期價格表：
春節消費與訂金規定：
◾️訂金收費：春節期間每位成人須預付 500元訂金，訂位成功後請務必留意簡訊通知，並於 7天內完成付款，逾期系統將自動取消訂位。
◾️優惠排除條款：農曆春節期間（除夕至初五），全店皆 不適用 鋼友Smart券、電子餐券、信用卡折扣及各項行銷優惠活動。
◾️兒童收費標準：未滿3歲免費；3歲（含）以上、未滿6歲酌收清潔費200元+10%；6歲（含）以上、未滿12歲半價；12歲（含）以上，依餐價表收費；兒童收費標準，請出示有效身分證明文件（健保卡）。
島語全台分店訂位資訊！除夕、初二僅開放電話與現場預約
官網線上訂位
官方特別提醒，除夕（2月5日）與大年初二（2月7日） 因團圓聚餐需求極高，全品牌恕不開放線上預訂，僅接受電話與現場預約（先前已於11月10日開放首波預約，民眾仍可致電詢問候補或初三後席次）。
以下為島語全台各分店電話訂位專線、現場訂位地址：
◾️島語 台北漢來店
訂位電話：02-2788-1568
現場訂位：台北市南港區經貿一路168號2樓
2樓島語門口排隊訂位。
◾️島語 桃園台茂店
訂位電話：03-286-8081
現場訂位：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓
10:30 於「台茂1F星巴克前走道」發放號碼牌、依序訂位；11:00後請至「6F島語門口」排隊訂位。
◾️島語 台中洲際店
訂位電話：04-2369-7311
現場訂位：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
10:30 於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌，11:00由人員帶至4F排隊依序訂位；11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
◾️島語 高雄漢神店
訂位電話：07-2626-883
現場訂位：高雄市前金區成功一路266-1號8樓
請至「7F漢神百貨」排隊等候。
島語訂位注意事項：
1、簡訊驗證訂位，inline訂位採簡訊驗證機制，須填寫可收取簡訊之台灣手機門號，並於頁面輸入驗證碼後成功後，方可完成訂位。
2、因海外手機號碼可能無法正常收到訂金付款簡訊，請務必提供有效 Email，以利餐廳提供訂金付款連結，如未提供有效聯絡方式，導致無法於指定期限內完成訂金付款，將自動取消訂位，敬請見諒。
3、訂金支付時限，訂位完成後，系統將發送訂金付款簡訊至登記門號，請於7日內完成付款；逾期未支付將自動取消訂位。
4、官方訂位通路，本餐廳訂位僅透過官方公開管道進行，除官網及合作夥伴 EZTABLE 外，未授權任何平台或社群代為銷售座位。
5、訂位機制與限制，為維護訂位公平並杜絕黃牛，恕不接受更改訂位姓名及電話，亦不得拆分訂位或轉讓／販售座位；違規者將取消訂位及用餐資格，已訂座位將取消並返還訂金。
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漢來美食旗下受封為「全台最難訂位吃到飽餐廳」的島語自助餐廳，目前繼台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共計有4家分店，全新開幕台北大巨蛋店。
官方最新訂位公告來了！根據島語臉書表示，配合每月1日開放後2個月訂位的慣例，2026年12月1日（二）上午11:00 將同步開放 2027年2月 一般用餐時段預約訂位。
2026年12月10日（四）上午11:00，開放春節除夕2027年2月5日（五）至初五2月10日（三）訂位。
◾️除夕2月5日（五）、初二2月7（日）僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。
◾️小年夜2月4日（四）收費方式同一般假日，2026年12月1日（一）上午11:00起開放預訂。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，親友年節團聚用餐選這時段最划算。
◾️線上訂位用餐人數限制：使用inline系統預約將採取「簡訊驗證」機制；每組用餐人數限7位（含）以下，8位（含）以上多人聚餐，需透過現場訂位、電話訂位（每組上限16人）。
提醒大家，每人限訂1組，完成訂位後恕不接受更改訂位姓名、電話資訊，亦不可將一組訂位拆分為多組；春節連假期間不適用各項優惠。
島語春節餐期價格表：
|春節日期
|午餐時段收費
|晚餐時段收費
|備註說明
|小年夜（2/4）
|比照一般假日
|比照一般假日
|12/1上午11:00開放線上預訂
|除夕（2/5）
|2,590元（+10%）
|3,390元（+10%）
|僅限現場及電話訂位（不開放線上預訂）
|初一至初五（2/6～2/10）
|2,590元（+10%）
|2,990元（+10%）
|初二僅限現場及電話訂位（不開放線上預訂）
◾️訂金收費：春節期間每位成人須預付 500元訂金，訂位成功後請務必留意簡訊通知，並於 7天內完成付款，逾期系統將自動取消訂位。
◾️優惠排除條款：農曆春節期間（除夕至初五），全店皆 不適用 鋼友Smart券、電子餐券、信用卡折扣及各項行銷優惠活動。
◾️兒童收費標準：未滿3歲免費；3歲（含）以上、未滿6歲酌收清潔費200元+10%；6歲（含）以上、未滿12歲半價；12歲（含）以上，依餐價表收費；兒童收費標準，請出示有效身分證明文件（健保卡）。
官網線上訂位
官方特別提醒，除夕（2月5日）與大年初二（2月7日） 因團圓聚餐需求極高，全品牌恕不開放線上預訂，僅接受電話與現場預約（先前已於11月10日開放首波預約，民眾仍可致電詢問候補或初三後席次）。
以下為島語全台各分店電話訂位專線、現場訂位地址：
◾️島語 台北漢來店
訂位電話：02-2788-1568
現場訂位：台北市南港區經貿一路168號2樓
2樓島語門口排隊訂位。
◾️島語 桃園台茂店
訂位電話：03-286-8081
現場訂位：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓
10:30 於「台茂1F星巴克前走道」發放號碼牌、依序訂位；11:00後請至「6F島語門口」排隊訂位。
◾️島語 台中洲際店
訂位電話：04-2369-7311
現場訂位：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
10:30 於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌，11:00由人員帶至4F排隊依序訂位；11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
◾️島語 高雄漢神店
訂位電話：07-2626-883
現場訂位：高雄市前金區成功一路266-1號8樓
請至「7F漢神百貨」排隊等候。
島語訂位注意事項：
1、簡訊驗證訂位，inline訂位採簡訊驗證機制，須填寫可收取簡訊之台灣手機門號，並於頁面輸入驗證碼後成功後，方可完成訂位。
2、因海外手機號碼可能無法正常收到訂金付款簡訊，請務必提供有效 Email，以利餐廳提供訂金付款連結，如未提供有效聯絡方式，導致無法於指定期限內完成訂金付款，將自動取消訂位，敬請見諒。
3、訂金支付時限，訂位完成後，系統將發送訂金付款簡訊至登記門號，請於7日內完成付款；逾期未支付將自動取消訂位。
4、官方訂位通路，本餐廳訂位僅透過官方公開管道進行，除官網及合作夥伴 EZTABLE 外，未授權任何平台或社群代為銷售座位。
5、訂位機制與限制，為維護訂位公平並杜絕黃牛，恕不接受更改訂位姓名及電話，亦不得拆分訂位或轉讓／販售座位；違規者將取消訂位及用餐資格，已訂座位將取消並返還訂金。