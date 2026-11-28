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▲LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16 公升 #MD161QBEO，省下3,400元。（圖／好市多提供）

▲DYSON 戴森 強效極靜空氣清淨機 #BP02，省下1,700元。（圖／好市多提供）

▲好市多（Costco）黑色購物節優惠進入Day 6。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多（Costco）黑色購物節優惠進入Day 6，今（28）日最新一波優惠涵蓋家電、廚具、食品飲料及服飾等品項，其中LG UV抑菌雙變頻除濕機現省3400元，DYSON戴森強效極靜空氣清淨機也降價1700元，另外還有特福不沾鍋具組折價880元、GODIVA牛奶巧克力冰淇淋特價589元，以及TOMMY HILFIGER男刷毛上衣下殺799元。《NOWNEWS》整理好市多黑五11月28日優惠清單，帶消費者一次掌握最新折扣。◾LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16 公升，原價15699元、特價12299元，折價3400元◾DYSON 戴森 強效極靜空氣清淨機 #BP02，原價16899元、特價15199元，折價1700元◾YOSHIKAWA 日本製不鏽鋼木把湯鍋 2 件組（18/20公分），原價1075元、特價859元，折價216元◾FEIT 7.5W LED 可調色溫球泡燈 5 入組，原價349元、特價199元，折價150元◾TEFAL 法國特福 綠生活系列陶瓷不沾鍋具含蓋 3 件組，原價3479元、特價2599元，折價880元◾ZWILLING BBQ+ 二合一止滑竹製砧板附托盤，原價1149元、特價899元，折價250元◾CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750 毫升，原價5249元、特價4199元，折價1050元◾COLONA 香辣甜洋蔥醬 每瓶 865 公克（2瓶入），原價349元、特價269元，折價80元◾刻花魷魚 700 公克，原價425元、特價339元，折價86元◾SAN PELLEGRINO 聖沛黎洛 氣泡礦泉水 寶特瓶裝 每瓶 1 公升（12瓶入），原價419元、特價319元，折價100元◾GODIVA 牛奶巧克力冰淇淋 1.32 公斤，原價739元、特價589元，折價150元◾TOMMY HILFIGER 男刷毛長袖上衣 美國尺寸(US)：S-XL，原價999元、特價799元，折價200元◾TRUE NORTH 男 100% 美麗諾羊毛上衣 亞洲尺寸(ASIAN)：S-XL，原價779元、特價619元，折價160元