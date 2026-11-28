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32歲日本格鬥家岡本璃奈才認愛男友1個月，竟在26日傳出涉嫌家暴，跨坐在20多歲男友身上揮拳爆打又踢踹，導致男方臉部跟全身都是傷，岡本璃奈也因此在昨（27）日凌晨被警方以傷害罪嫌疑逮捕，她到案後也承認對男友施暴。岡本璃奈在今年4月坦承前未婚夫長期隱瞞出軌，而解除婚約後，於6月在YouTube頻道辦選拔男友的計畫，並於約260人中選出一名小她6歲、身高185公分的上班族，兩人接著在10月中開始交往。不料才過1個月左右，岡本璃奈就在26日傳出對男友施暴，遭爆於東京都三鷹市的住處，跨坐在男友身上揮拳，還又踢又踹，導致對方臉部跟全身都受傷。警方在接獲報案後，便到場將岡本璃奈以傷害罪嫌疑逮捕，根據警方調查，岡本璃奈是因跟對方發生爭執後施暴，她到案後也承認指控，之後詳情仍需警視廳調查，而她男友的傷勢則需約2周的治療。岡本璃奈原本將以自由選手身分，於12月30日參加格鬥比賽KNOCK OUT，不料因為爆出家暴案件，官方也在昨日發聲明宣布在案情結果出爐前，會先無限期暫停她參加旗下相關比賽。