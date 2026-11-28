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黃世杰：聲音未恢復 快樂、輕鬆投票

民進黨桃園市長候選人今（28）日前往楊梅區大同國小投票。他表示，聲音仍然還沒恢復，但仍帶著快樂、輕鬆的心情行使投票權。至於有網友在社群出現不當留言，他也強調，不希望有任何不理性與暴力行為，相關行為都應予以譴責、制止。2026縣市長選舉投票日今登場，黃世杰上午前往楊梅區大同國小投票，並於會後接受媒體聯訪。他表示，所有市民都理性、和平、快樂地行使投票權。黃世杰說，昨天有歡樂的選前之夜，大家放輕鬆，自己也好好休息，而今天雖然聲音還沒恢復，但帶著輕鬆、快樂的心情來參與這次選舉、行使投票權。被問到有網友昨日在社群出現不當留言，警方已將涉案男子拘提到案。黃世杰表示，選舉應該是快樂、正向的事情，不希望有任何不理性與暴力行為，「相關行為都應予以譴責、制止」，感謝警方很快反應，也呼籲所有選民理性、和平、快樂地行使投票權。