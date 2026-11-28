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今（28）日九合一選舉投開票日，高雄市長陳其邁投完票後接受媒體訪問時，再次呼籲市民踴躍投票，強調每一次選舉都是民主的實踐，選票就是決定未來的重要力量。談到即將卸任的心情，陳其邁坦言，現在終於體會到前總統蔡英文卸任時所說的「還有好多事情都沒有做」，也透露自己已經安排好卸任後的計畫，不過被記者追問能否稍稍透露，他連喊3次「不行」，笑說要先保密。陳其邁表示，今天天氣很好，希望市民能以平常心看待選舉，踴躍出門投票。他指出，每一次選舉都是民主的實踐，「你不投票，別人就幫你決定未來」，並以英文「vote is yours, but future is ours」呼籲市民珍惜手中的選票，因為每一張選票都與未來息息相關。談到卸任心情，陳其邁回憶，前總統蔡英文卸任時，曾經與他聊到卸任後的感受，當時蔡英文提到，卸任後才發現還有好多事情都沒有完成。陳其邁坦言，現在自己真的體會到當時蔡英文的心情，也感受到時間過得很快，還有許多想做的事情，並分享自己平時外出行程只要看到路旁樹木沒有修剪、人行道不平整，或其他市政問題，就會立即打電話給工務局或相關群組，希望盡快處理，維護市民生活環境。他笑說，卸任後可能會有些不習慣，看到問題就想打電話處理的衝動，恐怕還會持續一段時間，某種程度也是「職業傷害」。卸任後的生活，陳其邁表示，想多往山裡走走、爬山，享受山裡面的寧靜，手機訊號如果不好，電話打不通「那就這樣就好」他說也會休息一下，接著更自曝「我也有我排定的計劃」；記者接著追問能否稍稍透露，他笑著連說「不行、不行、不行」，最後以「保密一下」回應。針對稍早國民黨高雄市長候選人柯志恩談到，選後會到拜訪市政府的人，陳其邁回應高雄市府是開放的，大家都可以來，也歡迎對市府市政有意見的人來到市府我們都竭誠歡迎，不過如果是柯志恩委員的話，因為選舉大家都很忙，他建議彼此都有對方的電話，可以用電話聯絡就好。