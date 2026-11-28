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引用儒家、喊金句！賴清德盼民眾投票給「想要的生活」

總統賴清德今（28）日返回故鄉台南投票，上午在台南市長黃偉哲、台南市長候選人陳亭妃、立委林俊憲等人陪同下，前往安平國中完成投票。賴清德投票後呼籲全國民眾踴躍行使公民權利，更引用《禮記．禮運》經典名句「大道之行也，天下為公」，強調應該選賢與能，選出心目中最理想的人選，並喊話大家：「投給你最想要的生活！」台南今天上午天氣晴朗，賴清德完成投票後，先與黃偉哲、陳亭妃等人低聲交談，隨後與現場民眾熱情互動。民眾見到總統紛紛高喊「總統好」，賴清德也親切回應，不僅替民眾簽名，也不忘與現場媒體老朋友打招呼、握手，現場氣氛熱絡。接受媒體訪問時，賴清德特別引用儒家經典《禮記．禮運》（又稱《禮運大同篇》）前半段內容，提到「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦」，並進一步引述「故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，藉此闡述對民主選舉及理想社會的期待。賴清德強調，今天是九合一大選，也是台灣重要的地方選舉，呼籲全國父老鄉親把握機會踴躍投票，選賢與能，透過選票選出心目中最理想的人選，投給自己最想要的生活。另外，賴清德投票後與黃偉哲、陳亭妃低聲交談的內容也引發關注。陳亭妃事後透露，賴清德當時向她與黃偉哲提到，今天晚上黃偉哲市長可能就要多了一個「前（市長）」的身分；她也把握機會向黃偉哲請教大台南建設相關問題，並表示台南的發展需要一代傳一代、一棒接一棒，相信他們倆都是「強棒」。