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2026九合一地方選舉今（28）日登場，演藝圈不少藝人也紛紛抽空返鄉投票。綜藝天王吳宗憲今日前往位於台北市內湖區戶籍地的投開票所投票，他戴著帽子與口罩簡單現身，心情看起來還不錯，他表示因為日前拔牙，傷口不斷流血，即使身體不適仍然到場行使公民權利。吳宗憲表示，自己前一天原定在板橋一場大型活動中開口獻唱，怎料拔牙後的傷口突然持續出血，讓他站上舞台也無法順利演出。吳宗憲說：「昨天流了很多血，結果上台沒辦法唱歌，因為血一直流下來。」即使身體仍有不適，他今天心情看來不受影響，依舊準時前往投票。他也表示自己身邊都有不同立場的朋友，但即便如此仍需要彼此尊重對方的想法。被問到晚點是否會守著電視關注開票進度，吳宗憲透露，預計下午4、5時與幾名商界好友聚餐，屆時也會一起收看開票轉播，等待各地選舉結果揭曉。