我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞月中受傷缺陣 勇士曾吞5連敗

科爾曾親曝傷勢狀況 柯瑞距離回歸日不遠了

金州勇士今（28）日面對波特蘭拓荒者，除挑戰3連勝之外，也傳來好消息，當家球星柯瑞（Stephen Curry）從右側斜腹肌傷勢中復原良好，已經回歸球場進行個人訓練，預計在台灣時間12月3日進行最終評估，儘管未來3戰也得缺席，但若後續順利，距離回歸時間已不遠。柯瑞於本月12日面對火箭一戰，首節僅打5分35秒情況下，就在一次進攻時受傷，當下退場接受治療、直至比賽結束都未回歸，經診斷為右側斜腹肌拉傷，當時傳出傷勢不樂觀，可能得錯過至少約15場比賽。自從柯瑞傷退後，勇士表現便陷入爭執，期間曾吞下5連敗，近2場面對塞爾提克、國王才贏球，柯瑞缺賽6場期間，勇士戰績為2勝4敗。上周主帥科爾（Steve Kerr）接受隊媒採訪時，就首度公開柯瑞近況，並帶來好消息，「他已經回到球隊中，他的精神狀態很好，而且持續從傷勢中復原中。」稍早更傳出，柯瑞已經接受完腹斜肌拉傷相關醫療評估，目前狀態恢復良好，已經回歸球場進行個人訓練，下周四會與訓練師、防護員一起進行最終動態評估，雖然包含今天交手拓荒者，以及下周打快艇、爵士都將繼續缺賽，但距離回歸賽場已經不遠。