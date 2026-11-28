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▲蔣萬安今天沒有特別準備什麼幸運小物，就是帶一個愉快的心情投票，早上出門前太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.28）

▲沈伯洋帶著太太曾心慧及女兒「小麻糬」在8時56分抵達金華國中投開票所。（圖／記者朱永強攝影）

全家出動！沈伯洋：太太、女兒就是最大的幸運

▲沈伯洋透露，今天穿著並沒有特別打扮，其實跟昨天一樣，只是昨天因掃街流汗更換了襯衫。（圖／記者朱永強攝影）

參戰台北市的兩位候選人均在今（28）日上午9時前投下神聖的一票。台北市長蔣萬安隻身前往投票所，表示自己帶著一個愉快的心情投票，早上出門前，太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱跟他說加油。民進黨台北市長候選人沈伯洋則是帶著太太曾心慧及女兒「小麻糬」一同前往投票所，投完票後將會與妻女吃早餐。蔣萬安今日約在8時40分，自己一個人前往位於中山區永安國小投票所投票。他受訪表示，自己昨天晚上睡得好，今日心情也很好，接下來可能要跟太太跟小孩吃個早午餐，再到旁邊公園跑跑，把握今天難得好天氣。他也說，今天沒有特別準備什麼幸運小物，就是帶一個愉快的心情投票，早上出門前太太跟小朋友都給他一個大大的擁抱，並跟他說加油。他觀察投票人數蠻多，選務動線狀況也很好，呼籲選民把握好天氣行使公民權利。他昨（27）夜於選前之夜結束後，與太太石舫亘開直播吃泡麵，吸引百萬觀看，許多網友意外他的宵夜相當簡單，但也有網友批評抿完筷子後再去吃醬瓜，認為這樣不衛生。蔣萬安表示，其實累了一天，晚上回到家，可以跟太太一起吃熱呼呼的泡麵，是很幸福的事情，並強調因為昨天實在太餓，所以就都有把醬瓜吃完。沈伯洋則是帶著太太曾心慧及女兒「小麻糬」在8時56分抵達金華國中投開票所，比預定的8時30分更晚出現。他解釋，因為「小麻糬」昨晚興奮到午夜才就寢，因此今天早上比較晚起床、努力把小麻糬叫起床，但起床後她倒是相當開心。對於選後要做什麼？他表示，一家三口一起吃早餐。他說，平常自己沒有吃早餐的習慣，會看妻子、女兒想吃什麼再一起去，直言「很久沒有一起吃東西了」，也說「我最大的幸運就是老婆跟小孩」，這次沒有特別準備幸運小物。沈伯洋透露，今天穿著並沒有特別打扮，其實跟昨天一樣，只是昨天因掃街流汗更換了襯衫；今天有刻意穿得素一點，避免圖案、符號引發爭議，也建議民眾投票時穿著簡單素色服裝。至於日前喉嚨一度沙啞，他也現場試著發聲、喊出「哈囉、一、二、三」確認聲音並說，聽起來已經好很多。